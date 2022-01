A McLaren arra számít, idén is gond lehet a hajlékony szárnyakkal

A hajló aerodinamikai elemek témája időről időre előkerül az F1-ben, és így volt ez tavaly is, amikor először a Mercedes, majd a szezon végefelé a Red Bull irányította rá a világ figyelmét ellenfele trükkös megoldásaira.

Az FIA legutóbb Katarban végzett el bizonyos teszteket, melyek során nem találtak semmilyen problémát, de ennek ellenére egyértelművé tette a szövetség, hogy a jövőben még jobban odafigyelnek majd erre, és még alaposabb teszteket kívánnak bevezetni.

Az idei szabályoknak köszönhetően ugyan az első és a hátsó szárny is jelentősen átalakul, Key mégis úgy véli, a csapatoknak azért lesz majd némi játékterük a rugalmassággal. Ő azonban abban bízik, hogy a szigorítások miatt még nehezebb dolga lesz annak, aki valamilyen megoldással ki szeretné játszani az előírásokat.

„Egyre nagyobb figyelem hárul a hajlékony aerodinamikai elemekre, és a szabályok alapján már sokkal jobban érthető, hogyan kell menedzselni ezeket a komponenseket. A tesztek egy része még szigorúbb lett, főleg a hátsó szárnyat érintő teszteké, a tavalyi történések pedig 2022-re is hatással lesznek, mivel komoly figyelmet kapott a téma.”

„A 2022-es első szárny például óriási elem, de így is sok előírás vonatkozik a merevségére, ettől függetlenül viszont biztosan akad néhány trükk, amelyeket ki lehet játszani, könnyű dolga azonban senkinek sem lesz” – magyarázta Key.

„Az autón vannak olyan részek, melyeknek bizonyos fokú a merevsége, és ezt ki lehet legálisan is használni, szóval lehet mivel játszani 2022-ben is. Vélhetően így is okoznak majd valamiféle problémát, ebben biztos vagyok, de ezt sem a csapatok, sem az FIA nem hagyja figyelmen kívül. Ez egy elég egyértelmű terület, amelyet nagyon óvatosan próbálunk szabályozni.”

