A McLaren akár a Mercedest is megverheti?

Ennek alapján mondja azt a neves brit bokszutcai riporter, Ted Kravitz, hogy a McLaren akár a második legerősebb csapatként is kezdheti a szezont, lehagyva a Mercedest.

Az MCL35M tényleg megbízható és gyors volt Bahreinben, ráadásul a James Key vezette technikai csapat egy különleges diffúzorral is előállt, amely teljesen kihasználja a szabályok adta kereteket.

Még több F1 hír: Az F1 állást foglalt a térdeléssel kapcsolatban

Kravitz szerint a McLaren még „saját magát is megijesztette” a remek teszten mutatott tempójával. „Igazából furcsa volt a teszt. Nagyon jó első napjuk volt a poros körülmények között, majd pedig jó második napot is teljesítettek.”

„Utána azonban mintha igyekeztek volna elbújni és nem megmutatni mindent, mert rájöttek, hogy milyen gyorsak. Úgy tűnt, hogy megijedtek kicsit. Nem akartak semmit megmutatni, ezért nem futottak már olyan gyors időket, hogy eltereljék a figyelmet.”

Ezért is gondolja úgy a riporter, hogy a McLaren akár még a Mercedest is meglepheti, ha mindent ki tudnak hozni az autójukból. „Még az is benne van a pakliban, hogy jobbak lesznek, mint a gyári Mercedes. Néhány ember őket teszi a Red Bull mögé a második helyre.”

Schumacher nagy bajnokokhoz csatlakozik a mezőnyben