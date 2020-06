A McLaren akár a 6. helyig is visszacsúszhat, és most inkább a pótalkatrészekre koncentrálnak

A McLaren tavaly a 4. helyen fejezte be a bajnokságot, amire rég volt példa. Még a csapatot is meglepte, hogy milyen versenyképesek voltak. Az időközben a Ferrarihoz aláírt Carlos Sainz Jr. nagyon sokat segített ebben a stabil erős teljesítményével.

A top-csapatok azonban így is messze voltak a McLarentől, és egy jó adag szerencsére is szükségük volt, hogy felálljanak a dobogóra, ami Brazíliában sikerült nekik. 2020-ban és 2021-ben a koronavírus miatt az autók hasonlóan lesznek, a kasztnit nem cserélhetik le a csapatok, és a fejlesztések területén is igencsak meg lesz kötve a kezük.

A McLaren közben motorgyártót fog cserélni 2021-re, ami még inkább feladja nekik a leckét, hiszen nem a 2020-as kasztni köré tervezték ezt megtenni, ami a Renault motorja szerint lett kialakítva.

Zak Brown, a McLaren első embere tart attól, hogy a csapata a 6. helyig eshet vissza, amire lehet esély, tekintve a sűrű középmezőnyt, és a rettentő erősnek tűnő Racing Point-ot. Ezzel együtt a gyári Renault is gondot okozhat, akárcsak az AlphaTauri.

„Azt hiszem, ez az év keményebb lesz.” - kezdte Brown a Sky F1 Vodcast-ben. „A Racing Point egyértelműen nagyon gyors, ami úgy fest, mint a tavalyi Mercedes, és azt gondolnánk, hogy gyors lesz, mert tavaly megnyerték vele a bajnokságot! Nagyon kemények lesznek, és azt hiszem, ők tették meg a legnagyobb előrelépést a téli szünetben.”

„A Renault szintén nagyon gyors volt, az Alfa Romeo ugyancsak gyors, és a tesztek végén az AlphaTauri is nagyon gyors időket futott, míg a Williams sokkal nagyobb tempót mutatott, mint tavaly.” - idézte Brown nyilatkozatát a crash.net.

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Szóval azt hiszem, ez az év keményebb lesz, mint a tavalyi, és azt látom magam előtt, hogy ott lehetünk a negyedik helyen, de akár a hatodikra is visszacsúszhatunk, mert mások kihívást jelenthetnek.”

A McLarennek is kihívást jelent a pótalkatrészek legyártása, mivel 10 hét alatt 8 versenyt fognak teljesíteni. Ez az egész mezőnynek feladathatja a leckét, így a versenyzőknek vigyázniuk is kell az autóikra.

Brown elmondta, igyekeznek új fejlesztésekkel előállni, de a futamok gyakorisága miatt valószínűleg inkább a pótalkatrészekre fognak összpontosítani, mint a továbbfejlesztett elemekre. Ez pedig egy érdekes helyzetet teremthet.

A szakember szerint sok csapat van ebben a helyzetben a három egymást követő versenyek miatt, így most az a legfontosabb számukra, hogy bebiztosítsák magukat a pótalkatrészekkel, miközben figyelnek a költségekre, miután már korlátozva vannak az új szabályok miatt, így közel sem mindegy, hogy mit csinálnak.

„Remélhetőleg az autónk erős lesz. A téli tesztekkel elégedettek voltunk, de ez a középmezőny szorosabb lesz, mint eddig bármikor.”

Ajánlott videó: