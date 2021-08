A McLaren a szezon végén fog dönteni a többi motorsportos programjáról

A wokingiak több sorozatban is szeretnék letenni a névjegyüket, az IndyCarban pedig például egészen jók, hiszen már futamgyőzelmet is ünnepelhettek Patricio O’Ward révén. Emellett az elektromos terepralis sorozatba, az Extreme E-be is be fognak szállni nemsokára.

Ugyanakkor vannak még népszerű és nívós kategóriák, ahol szintén indíthatnának csapatot, és ezeket a lehetőségeket folyamatosan mérlegeli is a cég. Zak Brownt, a McLaren ügyvezetőjét pedig arról kérdezték, hogy mikor születhet döntés a Formula E-vel kapcsolatosan.

„Jövőre amúgy sem lettünk volna ott a rajtrácson, és mindig is úgy gondolkodtunk, hogy majd az év végén határozunk erről, jelenleg pedig még mindig ez a terv. Aztán persze az XE mellett tettük le a voksunkat. A WEC-et pedig továbbra is vizsgáljuk. Az ezekről szóló elhatározás majd az év második felében érkezik.”

A Formula E-t tekintve az amerikai kifejtette, hogy elsődlegesen azt fogják nézni, kereskedelmileg megéri-e nekik. „Most azt nézzük, hogyan alakulnak ott a dolgok. Persze az Audi és a BMW kiszáll, ami kisebb aggodalomra ad okot, miközben nem tudjuk, hogy a Mercedes mit fog csinálni.”

„Amikor majd eldől a dolog, mindig az áll a középpontban, hogy kereskedelmileg megéri-e. Most még ezt elemezzük.” A McLaren számára talán az is fontos lesz, hogy az elektromos bajnokságban bevezetik-e a költségsapkát, mert anélkül Brown elmondása alapján nem biztos, hogy megpróbálják, hiába tartják sokra a szériát.

Ami pedig a hosszútávú bajnokságot, a WEC-et illeti, ott egyfajta korszakváltás megy végbe jelenleg a hiperautós kategóriával, ez a szabályrendszer pedig több gyártó, köztük az ősi rivális, a Ferrari érdeklődését is felkeltette, hiszen az olaszok 2023-ban visszatérnek Le Mans-ba.

A McLaren is örül, hogy ebbe az irányba indult el a sorozat. „Tényleg boldog vagyok, hogy az LMDh-kategória kezd összeállni, mert ez némi problémát jelentett az elején. A mostani motorjaink nem működnének ott, ezért kéne egy partner, emellett ott is elég népes csapatra van szükség.”

„Úgy vélem, remekül illene hozzánk a WEC, és szeretnénk is belevágni, de még mindig csak mérlegeljük, hogy mi legyen és mikor. Ha belevágnánk, akkor is leghamarabb a 2024-es szezonban lehetnénk ott a rajtrácson, de erről is majd év végéig fogunk dönteni.”