A McLaren a Renault motorjainak is köszöni a sikerét

A pályán a McLarenek és a Renault-k sokáig kiélezettebb, ám az utóbbi pár futamon eléggé egyoldalú küzdelmet folytattak eddig idén, ám ez kicsit sem jelenti azt, hogy ádáz lenne kettejük között a csata, sőt, a két csapat, hála annak, hogy a franciák szállítják a motorokat a McLarennek, egy elég jövedelmező kapcsolatot épített ki egymással.

A Renault-nak több – elsősorban inkább az autó, mint a motor teljesítményével összefüggő – probléma miatt, bár még Kanadában úgy tűnt, ők lesznek a legnagyobb kihívói a narancssárgáknak, pár futam alatt nagyot romlottak, és partnerüktől 44 ponttal lemaradva csupán a hatodik helyet foglalják el a bajnokságban.

Még több F1 hír: Nagyszerű hírek: megmenekül a Mexikói Nagydíj!

Ez azért is fontos, mert hamarosan érkezik a Renault C-specifikációjú motorja, melyet várhatóan akár már Spában beszerelhetnek az autókba, azonban csak rajtbüntetés terhe mellett. A brit istálló részéről már korábban is jelezték, hogy teljesen meg vannak elégedve a Renault munkájával, még úgy is, hogy Németországban Norris alatt megadta magát az erőforrás, és a Magyar Nagydíj után szintén ennek adott hangot Andreas Seidl csapatfőnök:

„A Renault motorjaira szeretnénk összpontosítani, mindennek, amit 2021-ben csinálunk, ez lesz az alapja. Már többször is elmondtam, az egyik oka annak, hogy ezeket a helyeket meg tudjuk csípni, a Renault fejlődése. Teljesen elégedett vagyok a kapcsolatunkkal, kiváltképp azzal, hogy mennyire nyílt, és átlátható, és erre szeretnénk összpontosítani a későbbiekben is.”

A hétszeres világbajnok a nagy F1-es visszatérése előtt egy GP2-es autóval is tesztelt, mellyel a hírek szerint azonnal gyors tudott lenni, így rögtön letette a névjegyét az új érában. Kicsit közelebbről is ez a bizonyos teszt és a visszatérés.