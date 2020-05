A Martini különleges története a motorsportban, képekben: Forma-1, Le Mans...

A motorsport nagyon régóta létezik, és noha az idők sokat változtak a kezdetek óta, vannak bizonyos szponzorok, akikre mindig emlékezni fogunk. A Martini is ezen márkák között van, ami hatalmas és különleges múltra tekint vissza.

Az évtizedek alatt a retinánkba égett az a bizonyos festés, mely még ezekben a modern időkben is megjelent a Forma-1-ben, legutóbb a Williamsnél, ahol főtámogatók voltak. Maga a Martini Racing több sorozatban is fontos szerepet játszott, így az F1-ben is.

A királykategóriában 1972 és 2019 között szerepeltek kisebb-nagyobb formában. A 70-es években a történet az olasz Tecno csapattal kötött megállapodással indult, de miután az istálló nem volt versenyképes, a Martini továbbállt.

1975-ben tértek vissza az akkor még Bernie Ecclestone tulajdonában lévő Brabham-nél. Ez egy sokkal jövedelmezőbb partnerség volt a Martini számára, miközben ezeket az autókat olyan versenyzők vezették, mint Reutemann, Pace, Stuck, vagy Watson.

Négy esztendővel később a Martini újra csapatot váltott, és a Team Lotus-hoz költözött. A sikeresebb szereplések ellenére a márka rövid időn belül újra kilépett a Forma-1-ből. Ezt egy nagyon hosszú szünet követte a cég életében az F1-es szerepvállalást tekintve, amikor az olaszok 2006-ban szponzorálni kezdték a Ferrarit, de közel sem volt szó akkora megjelenésről, mint a 70-es években.

2014 és 2019 között pedig a Williamsszel dolgoztak együtt, ahol főtámogatók lehettek, ami a festésen is jól látszott. 2018-ban jelentették be, hogy a 2019-es idény végén megszakítják a partnerségüket a britekkel.

Az F1 mellett a Martini Racing a raliban, a túraautózásban és Le Mans-ban is letette a névjegyét.