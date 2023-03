A márka maradásáért fog kampányolni a Honda nyugdíjba vonuló F1-es főnöke

A Honda „hivatalosan” 2021 végén kivonult a Forma-1-ből, tették mindezt ismét remek érzékkel azelőtt, hogy learathatták volna a több milliárd dolláros befektetésük gyümölcsét a Red Bull-lal. Azt sikerült egy marketingmegállapodás keretein belül elérniük, hogy legalább a Honda-logó visszakerüljön a Red Bull 2023-as autójára.

A cég 2021-ben kinevezett vezetőségének azonban sokkal vonzóbb az F1, mint a 2020-ban a kivonulásról döntő igazgatótanácsnak volt, így a Honda le is adta az érdeklődését az FIA-nál a 2026-os motorformulával kapcsolatban. A gond csak az, hogy a habozásuk miatt a Red Bull-lal nem folytathatják az elképesztően sikeres munkát, miután az energiaitalosok előbb megállapították a saját motorrészlegüket (rengeteg japán mérnökkel a Hondától), majd megszerezték a Ford technikai és pénzügyi támogatását is.

A most visszavonuló Aszakinak kulcsszerepe volt a Honda F1-es sikerében, és úgy véli, hogy az F1 nélkül könnyen ismét „unalmas” márkává válnának a világpiacon.

„A Honda mindig is tele volt különleges mérnökökkel” – nyilatkozta Aszaki Bahreinben a The Race-nek. „Mire azonban csatlakoztam az F1-es projekthez, a cég túlságosan is normálissá vált, unalmas mérnökökkel, akik unalmas témákról beszélgettek.”

„A világbajnoki címünk ismét különlegessé tett minket. Azt szeretném, ha egy ilyen Honda maradna meg a jövőben is. Ettől volt a Honda a nagybetűs Honda, az F1-es sikerek ismét ennek a mérnöki mentalistásnak jelentik a kulcsát.”

„Az F1 nélkül a Honda ismét egy unalmas, átlagos cég lesz, de én remélem, hogy az öreg, különleges Honda, amit én ismertem, megmarad.”

„Én természetesen azt akarom, hogy a Honda maradjon az F1-ben, de erről az elnök és az igazgatótanács fog dönteni. Én is csatlakozok majd a megbeszéléseikhez, és annyit tehetek, hogy tanácsot adok, de a lehetőségeim végesek.”