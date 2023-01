A már jó ideje az F1-gyel szemező ázsiai projekt most nagy bejelentést tett

Az istálló eredetileg 2022-re akart megérkezni a királykategóriába, a koronavírus azonban keresztülhúzta a számításaikat, jelen állás szerint pedig a 2026-os debütálást tűzték ki célul. „Igazi hullámvasút volt. Már rég feladhattuk volna az egészet, de hiszünk benne” – mondta Benjamin Durand a PlanetF1-gyel készült exkluzív interjúban.

A csapatfőnök és társalapító célja egy teljesen ázsiai alakulat létrehozása, mivel úgy érzi, miközben az F1 az utóbbi években Amerika felé kezdett nagyon komolyan terjeszkedni, kelet felé is legalább annyi kiaknázatlan lehetőség és piaci potenciál van.

„Mi továbbra is úgy véljük, hogy az ázsiai és a kínai piac a következő meghódításra váró terület. Mindenki nyugat felé néz, kelet felé pedig senki. Érthető módon most az Egyesült Államok van a középpontban, de miután ott kiépült a piac, Afrika és Ázsiai válik a következő nagy célpontokká, főleg most, hogy Csou Kuan-jü a bajnokságban versenyez.”

Durand elmondta, hogy többször is egészen közel voltak a belépéshez, de valami mindig keresztülhúzta a számításaikat. A lehetőség azonban most újra felcsillanni látszik, hiszen az FIA elnöke nemrég elmondta, hogy ismét terítékre került a lehetséges új belépők beengedése a sorozatba, de persze a folyamat még igen hosszú.

A Panthera tehát most azt várja, hogy az FIA és az F1 megszabja a feltételeket a leendő istállóknak, amennyiben tényleg úgy döntenek, hogy bővíteni akarják a mezőnyt. A 200 millió dolláros belépési díjjal pedig nem lenne probléma, hiszen megvannak a támogatóik.

Addig azonban, amíg nem érkezik meg a zöld jelzés a sorozattól, addig nem fognak teljes gőzzel hozzálátni a munkához, de ha úgy adódik, lényegében bármikor megtehetik ezt, mert az utóbbi években rendesen felkészültek.

„A Covid félbeszakította a terveinket. Már elkezdtük fejleszteni az autót az aerodinamikai oldalon, voltak CFD-szimulációk, voltak tervek, de a vírus miatt megálltunk. Most azonban készen állunk a folytatásra. Sok ember vár arra is, hogy csatlakozzon hozzánk.”

Durand emellett arról is beszélt, hogy ők nem csak a nevükben akarnak ázsiai alakulat lenni, hanem minden más téren is. A bázisuk is Ázsiában lenne, illetve létre akarnak hozni egy ázsiai juniorakadémiát is, hogy segíthessék a régió versenyzőinek fejlődését. A mérnökök és egyéb csapattagok nagy része pedig szintén a távolkeleti országokból kerülnének ki.

A kérdés csak az, pontosan mikor kapnak engedélyt a belépésre. Amennyiben május végéig nem derül ki, hogy jöhetnek-e új csapatok a Forma–1-be, úgy vélhetően csak a 2026-os belépést célozná meg a Panthera, hiszen ugyan a legtöbb téren már felkészültek az indulásra, így is időbe telne beindítani a teljes projektet.

Durand végül még elmondta, hogy papíron van már egy előzetes megállapodásuk az egyik jelenlegi motorgyártóval, akik az erőforrásokat szállítanák a Pantherának. A dolgok azonban még közel sem tisztázottak, hiszen 2026-tól a motorszabályok jelentősen változnak, és érkezhetnek még új gyártók is.

„Egyelőre senkivel sincs fix megállapodásunk. Az egyikőjükkel van egy előzetes megegyezésünk, de ez csak egy szándéknyilatkozat. Emellett beszélünk néhány ázsiai gyártóval is, akik egy ponton beléphetnének az F1-be, de nem hiszem, hogy már az elejétől partnerek lennénk, és 2026-ra biztosan nem készítenének még motort.”

És mi van akkor, ha végül elfogadják a belépési kérelmüket? Durand szerint butaság lenne egyből bajnoki címekről beszélni, de azt is kihangsúlyozta, hogy nem akarnak csak a mezőny végén kullogni. „A cél az elején a tanulás lesz. Igyekszünk majd növekedni, pontot szerezni, ha lehetőség adódik rá, miközben nem vagyunk lemaradva öt másodperccel.”

„Arra számítunk, hogy a kezdetekben ott leszünk a többiekkel a mezőny második felében. Aztán az első öt-tíz év után meg kell néznünk, hol tartunk. Mik a következő célok? Nemcsak ott akarunk lenni, hanem fejlődni is szeretnénk.”

Ha pedig lehet, a Panthera idővel behozna maga mögé egy nagy ázsiai gyártót is, hiszen tudják, hogy privát csapatként igazán nehéz manapság érvényesülni. A tervek tehát megvannak, a célokat kitűzték, az infrastruktúra és a háttér látszólag a helyén, így elvileg most a Forma–1 térfelén pattog a labda. Kíváncsian várhatjuk, hogyan folytatódik ez a történet.

