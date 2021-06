A magyar kötődésű Nissany ismét elfoglalhatja Russell helyét a Williamsben

A Williams a szezon elején abban reménykedett, hogy alkalmuk nyílhat elmozdulni a konstruktőri bajnokság utolsó helyről, azonban hiába gyengélkedik a Haas, egyelőre a Russell-Latifi páros sajátította ki magának a 10. pozíciót.

A grove-i alakulat továbbá attól is tarthat, hogy elveszíti a fiatal brit pilótáját, akinek az esetleges pótlására több nevet is bedobtak a kalapba. Roy Nissany szoros köteléket ápol a Williams csapatával, ráadásul a pilóta most lehetőséghez jut Franciaországban, hogy az első szabadedzésen vezessen.

„Alig várom, hogy visszatérjek az autóba, ez nagyon addiktív” – jelentette ki Roy Nissany, miután hivatalossá vált a szereplése. „A Paul Ricard egy speciális versenypálya számomra, imádom a kialakítását, és nagyszerű emlékeim vannak innen.”

Még több F1 hír: 28 évvel ezelőtt, ezen a napon veszítettük el az F1 egyik legkülönlegesebb figuráját

„Az utolsó szektor nagy kihívásokat tartogat, és alig várom, hogy megtapasztaljam az FW43B volánja mögött” – zárta le a gondolatait az F2-es pilóta, akinek fontos szerepe lesz a szabadedzésen, hiszen a Bakuban bevetett fejlesztéseket kell majd tesztelnie.

„Roy aktív szerepet játszik a mi mérnöki programunkban, továbbá kiértékeli az Azerbajdzsánban bevetett alkatrészeket” – jelentette ki Dave Robson. „A tapasztalata a pályán, illetve az érzései az autóval kapcsolatban segíteni fognak nekünk megérteni az új alkatrészek részleteit.”

Tost az AlphaTauri megváltozott filozófiájáról beszélt