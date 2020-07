A Magyar Nagydíj után már tudhatjuk, hogy Verstappen idén világbajnok lehet vagy sem

A Red Bullnál régóta várnak arra, hogy a csapat újra felérjen a csúcsra. 2010 és 2013 között megállíthatatlanok voltak, majd az új motorszabályok belépésével hirtelen visszaesett a teljesítményük, és a Mercedes kezdett el dominálni.

A Mercedes 2014 óta legyőzhetetlen, de az idei év talán változást hozhat, bár a Ferrari 2017-ben és 2018-ban is elég erősnek tűnt ahhoz, hogy legyőzze a németeket. Végül azonban ez nem történt meg, és az idei autójuk gyengébbnek tűnik.

A Red Bull Racing nagyon erősen kezdhet, hiszen az első két futam a Red Bull Ringen lesz, ahol Max Verstappen 2018-ban és 2019-ben is nyerni tudott. Február óta sok spekuláció zajlik a háttérben a három legjobb csapat tempójáról.

Sparks kick up from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Fotó készítője: Motorsport Images