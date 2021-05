A Ferrari teljesítménye mindenkit meglepett a 2021-es Monacói Nagydíjon, hiszen a 2020-as szenvedésük után nem sokan számítottak arra, hogy önerőből képesek lesznek a győzelemért harcolni.

Carlos Sainz nem is tudott egy területet megnevezni, amelynek tulajdoníthatta volna az SF21 remek sebességét, de azt elmondta, hogy eddig is tisztában voltak azzal, hogy az autójuknak kedveznek a lassú kanyarok, és éppen ezért Sainz szerint az is elég egyértelmű, hogy hol lehetnek még ilyen közel az élmezőnyhöz:

„Szerintem elég egyszerű a válasz erre: csak nézzük meg, hogy melyik pályák tulajdonságai hasonlítanak Monacoéra” – válaszolta a 2. helyet szerző spanyol pilóta arra a kérdésre, hogy mikor állhat fel ismét a dobogóra.

„Sajnos nem találsz sok hasonló pályán a naptárban. Semmi nem garantálja azt, hogy majd ismét a pole-pozícióért vagy a dobogóért harcolhatunk a Mercedesszel és a Red Bullal. Még mindig gyorsabbak nálunk.”

„Éppen ezért fáj annyira ez a hétvége, mert nem tudjuk, hogy mikor lesz megint ehhez hasonló lehetőségünk, de büszkének kell lennünk arra, hogy most ilyen erős volt az autó.”

Mattia Binottónak már egyenesen nekiszegezték a kérdést, hogy a Hungaroringen lesz-e ismét ilyen erős a Ferrari, az olasz mérnök pedig óvatosan meg is erősítette, hogy igen.

„Szerintem igen, a lassú kanyarokkal teli pályákon erősek lehetünk, de ahogyan Carlos is mondta, nincs kőbe vésve, hogy csak a pálya karakterisztikája miatt versenyképesek leszünk.”

„Jelenleg azonban még nem azon gondolkozunk, hogy melyik lesz a következő pálya, ahol erősek lehetünk, hanem fejben már a következő versenyre, Bakura koncentrálunk, ahol ismét sokat tanulhatunk az autónkról, mert szerintem vannak még területek, ahol nem hoztunk még ki mindent belőle.”

„Érkezik még egy pár fejlesztésünk is, nem túl sok, de attól még fontos lesz, hogy azok megfelelően működjenek. Továbbra is lépésről lépésre, csapatként kell haladnunk, a megfelelő irányba.”