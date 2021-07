A magyar és a holland versenyen is teli lesznek a lelátók

Bár a 2021-es naptár versenyei közül több esemény sorsa is bizonytalan, a hamarosan sorra kerülő Magyar és Holland Nagydíjakon jelentős számban láthatunk majd nézőket.

A Sky Sport kommentátorként dolgozó Martin Brundle értesülései szerint jó esély van arra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is láthatunk majd versenyt Mugellóban vagy a Nürburgringen - akár a már törölt Ausztrál Nagydíj, akár a brazil futam helyett.

Ami a zandvoorti Holland Nagydíjat illeti, a hatóságok 100 ezer néző jelenlétét engedélyezték naponta. "Továbbra is minden erőnkkel készülünk a verseny hétvégéjére" - nyilatkozta a pálya igazgatója, Robert van Overdijk a De Telegraaf-nak.

"A kormány jelenlegi intézkedéseinek hatékonyságát látva abban bízunk, hogy a versenyt teltházzal rendezhetjük majd meg."

Ami a Magyar Nagydíjat illeti, a jegyértékesítés továbbra is zajlik azok számára, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. A Hungaroring korábban úgy tájékoztatott, hogy a külföldi vendégek számára negatív koronavírus-teszt felmutatásához kötött a részvétel.

A nézők már a hétvégén megrendezésre kerülő Brit Nagydíjon is nagy számban lehetnek jelen, a jó hangulat tehát most is garantált lesz.