A Liberty szerint a vegasi futam tovább növeli egy amerikai pilóta F1-es bemutatkozásának esélyeit

A korábbi sajtóértesülésekkel összhangban a Forma-1 bejelentette, hogy újabb futammal bővül a versenynaptár, és egy harmadik futamot is fognak tartani 2023-tól az Amerikai Egyesült Államokban.

Az F1 azt sem titkolja, hogy a sport népszerűségének további növekedésének kulcsát egy amerikai F1-es pilótában látják, a Liberty Media vezérigazgatója, Greg Maffei pedig úgy érzi, hogy a vegasi F1-es futammal egy újabb lépést tettek meg efelé.

„Van már egy amerikai csapatunk, itt van a Haas, és szerintem egy olyan újabb eseménnyel, mint a Las Vegas-i Nagydíj, az egyre széleskörűbb befektetéseink mellett tovább nőtt annak az esélye, hogy hamarosan legyen a sportban egy amerikai pilóta is” – idézi a RACER az amerikai üzletembert.

Arról egyelőre nem érkezett sok információ, hogy a Liberty és a Forma-1 hogyan viszonyul Michael Andretti belebegtetett F1-es csapatához, pedig az amerikai expilóta már leszögezte, hogy az IndyCar-sztár Colton Hertát vinnék magukkal az F1-be is.

Maffei azt is hozzátette, hogy hiába nem tartották még meg az első miami F1-es versenyhétvégét sem, nem érzik azt a Libertynél, hogy „túlterhelték” volna az amerikai piacot.

„A Forma-1-nek van egy teljesen egyedi tulajdonsága, a nemzetközisége. Már most, Austinban is nemzetközi közönség látogat ki a futamra, ez így lesz Miamiban is, és meggyőződésem, hogy Las Vegasban is.”