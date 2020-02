Ha beüt az újabb gazdasági válság, az F1-ben még a teszteket is betilthatják

Az elmúlt hónapokban sokat cikkeztek arról, hogy a Mercedes és a Renault F1 Team is távozhat az F1-ből. A németek esetében azt írták, motorgyártóként maradhatnak, míg a franciák teljesen kivonulnának, ami igen érzékenyen érinthetné a sportot.

A Renault tagadta ezt, és elmondásuk szerint nagyon elégedettek a 2021-es szabályváltozásokkal. Közben több szakembert is igazoltak, ami egyértelműen azt jelzi, hogy maradni fognak. A vezetőség azonban továbbra sem adta ki a zöld jelzést, így az új Concorde Egyezményt sem írták alá.

Most a Mercedes van terítéken, de a németek is tagadták a híreket. Legutóbb Toto Wolff mondta azt, hogy 2021-ben is a rajtrácson lesznek. A Daimler első embere is úgy nyilatkozott, hogy nem lenne sok értelme távozniuk, mivel folyamatosan nyernek, és globális szinten hatalmas reklámot jelent számukra a Forma-1.

Ross Brawn, aki a Brawn GP-vel is világbajnok lett, majd a Mercedes gyári csapatánál is dolgozott, jelenleg a Liberty Media egyik legfontosabb láncszeme. A manchesteri legenda a lapunk kérdésére úgy fogalmazott, hogy nem látja a jelét a Mercedes távozására.

Brawn szerint meg fogják tudni tartani a jelenlegi gyártókat, beleértve a Mercedest is: „Nem látom a jelét annak, hogy ezt ne tennénk meg.” - fogalmazott egyértelműen a brit, aki szerint az új szabályok rögzítésével mindenki bizonyosságot kapott a jövőről.

„Minden alkalommal, amikor Toto (Wolff) a téli időszakban megjelenik a Mercedes vezetősége előtt, nagyobb költségvetést kér, mert szüksége van rá a győzelem miatt. Szóval ilyenkor mit is mondanának neki? Nemet mondanak, mert nem akarnak többet nyerni?”

A költségvetési sapka bevezetésével az ehhez hasonló kérdések is okafogyottá válhatnak, hiszen jön a 175 millió dolláros limit. Igaz, ebbe nem minden tartozik bele, így a motorfejlesztések, a marketingköltségek és a versenyzői fizetések sem.

A Mercedes számára is jó hírt jelenthet a limit, mivel sokkal kevesebb pénzből maradhatnak a csúcson, így pláne nem lenne okuk arra, hogy távozzanak. A verseny azonban szorosabbá válhat a top-csapatok között.

A Liberty Media mindeközben egy olyan sportra törekszik, ami sokkal fenntarthatóbb, ami által új csapatok és gyártók is letehetik a voksukat a széria mellett. A 2021-es szabályváltozás csak egy része ennek, és később újabb és újabb módosítások várhatóak.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Alexander Albon, Red Bull RB15, Lando Norris, McLaren MCL34 and the rest of the pack at the start Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A tervek között szerepel az is, hogy a költségvetési sapka még kisebb legyen. Ez a 175 millió dollár még mindig elég sok a kisebb istállóknak, amit a McLaren is hangsúlyozott, bár a britek sem fognak fukarkodni 2023-ig, mert vissza akarnak térni az élre.

„Azt szeretnénk, ha az F1-es csapatok sokkal fenntarthatóbban lennének sikeresek, mit most. Azt gondolják, hogy minden rendben van most, de amikor eléred a határokat, és bekövetkezik egy kisebb válság, akkor a fejlődés hirtelen megáll. Ezt nem akarjuk.”

„Azt akarjuk, hogy a Mercedes azt érezze, hogy megéri nekik pénzt befektetni, nem hiszem, hogy bármikor abbahagynák az F1-es projektjüket, miért is tennék? Akármennyi pénzt is ölnek bele, még mindig sokkal többet keresnek, mint amennyit befektettek. Még ha bekövetkezik egy kisebb gazdasági recesszió is, nem számít, mert simán megküzdenek vele. Ezért gondoljuk, hogy szükség van a változtatásokra.”

„Amikor már rendesen működni fog a kvóta, és lesz egy válság, egységesen tudjuk csökkentetni a csapatok költségvetéseit” – mondta Brawn. „Szükségünk van arra, hogy szorosabbra vegyük az irányítást, hogy baj esetén egységesen tudjunk fellépni. Jelenleg erre nincs lehetőségünk.”

„Ha most ütne be egy gazdasági válság, akkor be tudjuk tiltani a teszteléseket, meg még pár dolgot, ami mind jó ideiglenes megoldás, de nem fenntartható, mert a csapatok úgyis találnak majd új módokat, hogy pénzt költsenek.”

