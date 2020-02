A Liberty Media nem kritizál, hanem cselekszik a Forma-1-ben

Carey úgy érzi, hogy a Forma-1 korábbi főnökei túl kritikussá váltak a sport iránt, és csak ide-oda dobálták a terméküket, helyett, hogy a probléma valódi megoldására koncentráltak volna. A Liberty Media ezzel szemben a folyamatos cselekvés híve.

A Liberty Media még 2017 januárjában vásárolta meg a sportot, amivel Bernie Ecclestone helyére léptek. Ezzel gyakorlatilag már az első naptól kezdődően megváltozott a sport szemléletmódja, koncentrálván a folyamatos változtatásokra, és a nagyobb bevételszerzésre.

Ennek az egyik első végterméke volt a 2021-es szabályrendszer megalkotása. A sport jövőre nagyon más lesz, gyakorlatilag minden területen, leszámítva a motorokat, amik összességében ugyanazok maradnak.

Ecclestone leggyakoribb kritikája a 2014-es hibrides turbómotorok bevezetése volt. Carey közben sokkal szorosabban vette a viszonyt az F1 és a csapatok között, akik nagyon is érintettek voltak a szabályváltozásokban.

Az amerikai üzletember a lapunknak elmondta, sok olyan jelenlegi problémát kell orvosolniuk, amik egy ideig a háttérben voltak. „Voltak olyan dolgok, amikre szüksége volt a sportnak ahhoz, hogy az a topon legyen, de ez nem történt meg. Közben a költségek kérdése is megválaszolásra került, amit azonban már korábban kezelni kellett volna.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, and the rest of the field at the start of the race Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Azt hiszem, a sport valószínűleg egyszerűen nem volt szervezett. Beszéltem a hibrid motorról és az abban rejlő hihetetlen technológiákról, és a korábbi években az emberek már inkább ragaszkodtak ahhoz, hogy ez a leghatékonyabb motor, ami valaha is készült, és azt egy hihetetlen technológia veszi körül.”

A Liberty Media a naptárhelyzetet is átnézte, és arra a döntésre jutott, hogy azt bővíteni kell, miközben új helyszínek kerülnek fel a listára. Idén például Hollandia tér vissza, miközben Vietnam bemutatkozhat.

Több olyan ország is van, akikkel tárgyalásokat folytatnak a képviselők. Ilyen Szaúd-Arábia is, ahol ezelőtt még nem volt F1-es futam, de az Egyesült Államokban is lehet még futam Austin mellett. Erre Miaminak van jelenleg a legnagyobb esélye, de Indianapolis is szívesen visszatérne.

Giuliano Alesi, Trident, leads Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing, and Nicholas Latifi, Dams, at the start of the race Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

Carey szerint bizonyították, hogy ez a fajta terjeszkedés jót tesz a sportnak és arra törekszenek, hogy újabb és újabb rajongókat szerezzenek. Ebben nagy szerepet játszik az újfajta promóció, maga a média szerepe, mely szintén más, mint ezelőtt volt.

A Liberty hangsúlyozta, hosszú távú partnerségeket akar, és úgy érzik, amit eddig letettek az asztalra, az pozitív hatással volt az F1-re. Az amerikai szakember szerint Bernie ideje alatt az F1 kicsit túl kritikus lett magával szemben, mint amikor a brit milliárdos a motorokra panaszkodott, és úgy fogalmazott, ő nem váltana jegyet erre.

„Panaszkodás, megoldás nélkül. Voltak problémák, de nem volt elegendő intézkedés a problémák megoldására, például a költségek területén. Az emberek panaszkodtak, de nem csináltak semmit.” - zárta le a lapunk kérdésére Carey.

