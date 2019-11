A Liberty Media meg akarja szüntetni a Forma-1 bonyolult irányítását

A csapatok az elmúlt héten kapták meg az új dokumentum tervezetét, ami a 2021-2025-ös időszakra terjed ki. A mezőny ezzel pedig megkezdte a tanulmányozást, és a csapatok ezt követően fognak dönteni arról, hogy elkötelezik magukat az új F1 iránt vagy sem. Ehhez azonban nélkülözhetetlen az új Concorde Egyezmény aláírása, ami 2021 és 2025 között lenne érvényes.

A jelenlegi verzióhoz képest a legfontosabb változások között szerepel az új, egyszerűsített irányítási struktúra, ami által a csapatok kevesebb hatalmat kapnának, így az FIA és a Liberty Media számára könnyebb lenne az új szabályok bevezetése. Emellett a bevételek elosztása is változni fog, ami azt jelentheti, hogy a „nagyok” kevesebbet, a „kicsik” pedig többet kaphatnak a korábbi időszakhoz képest.

Carey azt mondta, a cél az, hogy a lehető leghamarabb alá akarják írni az új egyezményt a csapatoknak, de a Wall Street elemzőinek azt is hozzátette, hogy nincs szó határidőről. Nyilvánvalóan alapesetben a legideálisabb az lenne, ha a Liberty Media hamar megkapja a 10 csapat aláírását, beleértve természetesen a motorgyártókat is.

Az amerikai szakember hangsúlyozta, azzal, hogy a sport jövedelemelosztása is változni fog, ami egyenlőbb lesz a 10 csapat között, egy szorosabb rajtrácsot eredményez majd, kiegészülve a költségvetési sapkával. Carey kritikus pontként beszélt a költségkeret bevezetéséről ahhoz, hogy az F1 versenyképesebbé váljon, de egyúttal arra is törekednek, hogy a bevétel oldalán ideálisabb legyen a helyzet, mint most.

A Liberty arra törekedett, hogy a költségek sokkal inkább egyensúlyban legyenek a potenciális bevételekkel, ami segít abban, hogy az F1 szorosabb legyen. Ez pedig egy olyan üzleti modellt jelent, mely sokkal inkább felhívja az újonnan érkezők figyelmét. Carey szerint nem ideális az, hogy a három top-csapat szignifikánsan többet költ, mint a többi istálló. „Amiatt költik el ezt a pénzt, mert több bevételt kapnak, nagyobb részesedést a profitból.”

A vezetőség szerint az új irányítási struktúra megkönnyíti a sport irányítását. Carey egyelőre nem akar alaposabban belemenni abba, amivel a csapatoknak álltak elő a javaslatuk részeként, de az elsődleges cél az, hogy ezt az egészet egyszerűsítsék. „Úgy gondolom, hogy manapság nagyon nehézkes irányítási struktúránk van.”

Ez egy bonyolult jóváhagyást takar, és egy igen összetett szavazást, amiben sok különféle fél vesz részt. Emiatt sok esetben a jóváhagyás nem jön létre, mert teljes vagy többségi jóváhagyásra van szükség. 2021-től ez is változhat, így a csapatoknak kisebb lehet a szavuk, ami nyilván a top-istállóknak nem tetszik, de a Liberty szerint meg kell szabadulni ettől a bonyolult dinamikától.