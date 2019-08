A Liberty Media boldog lenne, ha Schumacher fia megérkezne az F1-be

Michael Schumacher fiaként nem lehet könnyű érvényesülni a motorsportban, mivel a hétszeres világbajnok már a pályafutása közben legendává vált. Az emberek közül sokan pedig igencsak magasra teszik a lécet Mick esetében, aki idén F3-as bajnokként mutatkozhatott be az F2-ben, de egyelőre nincs harcban a bajnoki címért, és még a dobogóra sem állhatott fel.

Az azonban jól látszik a fiatal Schumacher karrierjében, hogy általában a második szezonjában kezd el villantani, és lehetséges, hogy ez az F2-ben sem lesz másképp, ahol azonban még mindig van pár futama arra, hogy bizonyítson, és remek eredményeket érjen el. Ezen a hétvégén az F2 nem versenyez, hiába vendégeskedik a Forma-1 mezőnye Németországban.

Mick azonban így is akcióba lendül, mivel édesapja utolsó F1-es bajnoki címét érő Ferrarijával hajthat Hockenheimben, ami nemcsak számára, de a német rajongóknak is nagyon különleges lehet. Mindeközben egyre kevesebb az esély a Német Nagydíj hosszabbítására, így lehetséges, hogy sokáig ez lesz az utolsó ilyen nagy F1-es esemény a helyszínen.

A Forma-1 tulajdonosi köre nagyon boldog lenne, ha Mick lehetőséget kapna az F1-ben. A Ferrari juniorja valószínűleg még egy évet az F2-ben marad a tanulás és a fejlődés miatt, majd megnyílhat előtte az út ahhoz a sorozathoz, amire mindig is vágyott. Carey a Sport Bild kérdésére azt mondta, Mick Michael Schumacher fiaként egy különleges helyet foglal el náluk az F1-ben, és esélyt akarnak neki adni ahhoz, hogy folytassa az álmait, de az amerikai egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a pilótapiac nemcsak a vezetőtől függ, ami mindig több tényezőt foglal magában.

Carey elsősorban a jelenlegi F1-es fiatalokra koncentrál, mint például Verstappen, Leclerc és Norris, akik már most remek show-t ígérnek. A szakember bizakodó a jövő generációja miatt, mivel az F3-ban és az F2-ben is lát olyan tehetségeket, akik idővel az F1-ben is letehetik a névjegyüket.

17 esztendővel ezelőtt Michael Schumacher ötszörös világbajnok lett, amivel beérte a legendás Juan Manuel Fangio F1-es rekordját, mely évtizedeken át megdönthetetlennek tűnt.