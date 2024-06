A Liberty-főnök fontos információkat árult el az F1-es versenynaptárról

2023-ban az imolai és a kínai futam törlése miatt „csak” 22 nagydíjat rendeztek a Forma-1-ben, idén viszont – ha nem lesz szükség törlésre – rekordot jelentő 24 nagydíjat láthatunk, emellett pedig 6 helyszín sprintet is rendez.

A Liberty Media vezérigazgatója, Greg Maffei ennek kapcsán kijelentette, nem terveznek 24 nagydíjnál többet rendezni egy évben, és a cél, hogy rendezettebb legyen a naptár:

„Szerintem nagyon valószínűtlen, hogy 24 futam fölé megyünk. Megpróbáljuk csökkenteni ezt a számot, hogy rendezettebb naptárunk legyen. Vannak olyan helyszínek, ahol mindig ugyanazokon a napokon vannak a futamok, mint például Monaco, Silverstone vagy Monza” – mondta Maffei a Forma-1 hivatalos podcastjében, a Beyond the Gridben.

A vezérigazgató arra is kitért, hogy szeretné, ha a száguldó cirkusz visszatérne Afrikába, ahol utoljára 1993-ban járt, Ázsiából pedig sok az érdeklődő. Más felsővezetőkhöz hasonlóan ő is elmondta, néhány helyszínt rotálhatnak:

„Nehéz ezeket a futamokat átütemezni, de megpróbáljuk optimalizálni őket az eladások és az időzítés szempontjából is, mert történelmi pályákról van szó, történelmi időpontokban.”

„A 24 nagydíj a határra sodor minket. Próbáltunk már Afrikában is futamot rendezni, de sajnos nem jártunk sikerrel, pedig jó lenne ott versenyezni. Sokat dolgoztunk együtt Dél-Afrikával, de nem sikerült megállapodnunk, még mindig keresgélünk.”

„Délkelet-Ázsiából is nagy az érdeklődés. Dél-Korea keményen nyomul, ahogy Thaiföld is, és Indonézia is nagy érdeklődést mutat. Ahhoz, hogy mindannyian csatlakozzanak, rotáció szükséges, de van olyan helyszín is, amely kevésbé valószínű, hogy a naptárban marad” – tette hozzá.

