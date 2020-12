A Liberty a Red Bull felé tolja Perezt, hogy megmenthessék a Mexikói Nagydíjat?

Mexikóban tényleg úgy ünnepelték Perez Szahír Nagydíjon aratott győzelmét, mintha a fociválogatott nyert volna meg egy fontos meccset. A rajongók Mexikóvárosban még a főteret is ellepték, hogy így tisztelegjenek a kedvencük előtt, a zászlók és a kürtök pedig felkeltették a figyelmet a csöndes délutánon.

Természetesen a nemzeti média is a sikerrel volt tele. „Történelmi! Checo Perez nyert a Szahír Nagydíjon” – volt olvasható a hírekben és a legtöbb újságban.

Hiába azonban a nagy ünneplés, a mexikói embereknek most arra is fel kell készülniük, hogy Perez talán nem lesz ott jövőre a mezőnyben.

Az utóbbi időben már tényleg nem lehet eldönteni, hogy mi lesz a végkimenetele az ügynek, mivel vannak arra utaló jelek, hogy a Red Bull Perez felé kacsingat, de közben meg Albont is támogatják az interjúk során.

Még több F1 hír: Így reagált Steiner Mazepin videójára

A pilóta továbbra is bizakodik, hogy megkaphatja a nagy esélyt, de közben mégsem tűnik úgy, hogy nagyon hinne a dologban, és arckifejezései is erről árulkodnak. „Mindannyian a rajtrácson akarjuk látni Checót” – mondta korábban Ross Brawn.

„Tragédia lenne, ha nem találna magának autót.” Az F1-es sportigazgató vélhetően nincs egyedül a véleményével, és most arról kezdenek szólni a hírek, hogy a Liberty Media némi nyomást próbál helyezni a bikásokra, hogy igazolják le Perezt.

Ez még akár nem is lenne akkora butaság, hiszen meglehetnek rá az okaik. A 2021-es naptárnak a Mexikói Nagydíj is része természetesen. 2019-ben a pályára összesen a három nap alatt 345,694 ember látogatott ki, amely lenyűgöző szám, és arról árulkodik, hogy egyre népszerűbb az esemény az országban.

2015 óta ráadásul a futam többször is megkapta a legjobb promóternek járó díjat az F1-es menedzsmenttől, ami jelzi, hogy a verseny nemcsak népszerű, de a szervezés is remek. A koronavírus mellett a másik kérdés most az, hogy lesz-e egyáltalán nagydíj Mexikóban, ha Perez nem lesz ott a következő bajnokságban.

Hogyan fognak reagálni a szurkolók, ha Perez mégsem kap ülést azok után, hogy Forma–1-es versenyt nyert ötven év után Mexikónak? Nehéz elképzelni, hogy a Libertynél nem gondoltak még erre, ezért az sem elképzelhetetlen, hogy esetleg megejtettek egy telefonhívást Milton Keynes felé.

Perez már korábban megmondta, hogy vagy a Red Bullhoz megy vagy kivesz egy év szabadságot. A sorozat elhagyása azonban mindig kockázatos, mert egyáltalán nem biztos, hogy lesz visszaút.

Itt azonban nem feltétlenül csak a pilóta pályafutásáról van szó, de a Forma–1 kapcsolatáról is egy olyan nemzettel, amely az utóbbi években megmutatta, hogy egyre inkább érdeklődik a sportág iránt.

Bármi is lesz a vége, a döntés egyáltalán nem csak fekete vagy fehér. Ha hihetünk Christian Horner csapatfőnök és Helmut Marko tanácsadó szavainak, akkor napokon belül megérkezhet a válasz arra, hogy kié lesz a második Red Bull-ülés Verstappen mellett.

A Mercedes elmondta, hogy mennyit veszítettek a lejjebb tekert motorok miatt

A 2020-as Le Mans-i 24 órás verseny összefoglalója