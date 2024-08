A leköszönő csapatfőnök szerint az F1 pénzügyi szabályai is rontották a Renault helyzetét

Famin egy szezonon át irányította a franciák gyári alakulatát, a helyét a nyári szünet után azonban már az új csapatfőnök veszi át, kinek kilétét a szerdai napon jelentette be az istálló. Eközben egyéb komolyabb változások is készülőben vannak Enstone-ban, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy a Renault hosszú idő után lemond az erőforrások gyártásáról.

A legtöbb forrás szerint szinte már biztos, hogy 2026-tól a Mercedes hajtóegységeit fogja használni az Alpine, a Renault pedig leállítja az új motorok fejlesztését. Hogy ennek milyen okai vannak, azt több oldalról is meg lehet közelíteni, de Famin az F1 Beyond the Grid podcastjában javarészt a pénzügyekre hívta fel a figyelmet.

„Tény, hogy az üzleti modell, nevezzük most így, kicsikét furcsa. A Concorde Egyezményből tudjuk, hogy az év végi pénzekből csak a csapatok részesülnek, miközben a pénzügyi és sportszabályok szerint a motorgyártók egy meghatározott maximális áron adhatják csak el az erőforrásokat azoknak, akik azt meg akarják vásárolni.”

Az F1 2026-tól egyébként az erőforrásokra is bevezeti a költséglimitet, amelyet 130 millió dollárban húznak meg, de Famin szerint ennek ellenére is vonzóbb ügyfélnek lenni.

„Amikor látod, milyen sokba kerül a motor kutatás-fejlesztése a vásárlással szemben, a különbség hatalmas. Ezt pedig semmilyen nyereményalap nem kompenzálja, mivel az összes pénz a csapathoz megy. Ebben az esetben pedig nem a teljesítményről beszélünk, hanem a pénz terén meglévő komoly eltérésről.”

„Minden szám és érték publikus és elérhető. Azt is tudjuk, mennyi lesz a motorok költséglimite, és hogy mennyiért adhatod el a motorodat. Az egyik érték 120 millió euró, a másik pedig 17. Szóval érdemes számolgatni egy kicsit, és itt éves adatokról van szó.” Famin tehát lényegében amondó, hogy sokkal olcsóbb megvenni valaki másnak az erőforrását, mint gyártani egy sajátot, hiszen pénzügyileg sokkal jobban jár az ember.

A Forma–1 eközben 2021 végén befagyasztotta a jelenlegi generációs hajtóegységek fejlesztését, ami a szakember szerint bebetonozta az Alpine lemaradását. „A jelenlegi motorunk kicsivel rosszabb, olyan 20 lóerővel. Legalábbis ezt mondják az FIA számai.” Azt persze ő is elismeri, hogy a Renault a hibridek bevezetése után lemaradt a riválisoktól.

Annak viszont, hogy az Alpine évek óta nem találja az élre vezető utat, nem csak ez az oka. „Az autó terén nagyjából egy másodpercet vagy másfelet keresünk. Nem bújhatunk a motor mögé. Az autónak különböző gondjai vannak. Tapadáshiány, kevés leszorítóerő, túl nagy légellenállás, kevés motorerő. Mindenen javítani kellett.”

„Vannak olyan területek, ahol nem igazán tudunk mit kezdeni, mint az erőforrásnál, hiszen ott befagyasztották a fejlesztést. A tömegcsökkentésre viszont szükség volt. A szezon elején még kicsit túlsúlyosak voltunk, azóta viszont már jobban értjük az autót, és kisebb fejlesztések és beállításváltoztatások révén már sokkal jobban működik.”

A Williamsnél is szeretnék, ha jobban működne az autó, de Alex Albon szerint erre eddig nem sok lehetőségük volt.