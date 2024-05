A lehető legrosszabbkor jönnek a szabályváltozások a McLarennek?

A várakozások szerint a mezőny 2025-re még a mainál is jobban össze fog sűrűsödni, mielőtt a 2026-ban életbe lépő új szabályokkal minden csapat új lapot kezdhet. A Sky Sports F1 podcastban azonban felmerült a kérdés, valóban akkor kell mindent megváltoztatni, amikor a McLarennek végre sikerülhet megdöntenie a Red Bull egyeduralmát? A csatorna riportere, Natalie Pinkham szerint nem:

„Nem ez a lényeg? Elkerülhetetlen, hogy a mezőny összesűrűsödjön, amikor mindenkinek sikerül kigyomlálnia a problémáit. Aztán ismét azok kerülnek az élre, akik a legjobbak. Ez a meritokrácia alapja.”

A volt Forma-1-es pilóta, Karun Chandhok nem ért vele egyet: „Ami egy szabályváltozáskor történik, az az, hogy a gazdagok gazdagabbak lesznek. Ismét arathatnak a szétszéledt mezőnyben. Örültem volna, ha még két évvel eltolják ezt a változtatást, pont most jutunk el arra a pontra, hogy a többi csapat kezd felzárkózni a Red Bullra és jövőre még közelebb lesznek.”

„A hibrid szabálymódosítás 2026-ban lép életbe. Valaki nagyon jól fogja eltalálni őket, valaki pedig borzasztóan” – mondta az indiai, mire Pinkham azzal reagált: „De az a valaki nem biztos, hogy a Red Bull lesz. Egy ciklikus minta alakul így ki és egy másik csapat kerülhet az élre.”

Mindenesetre Chandhok szerint nem biztos, hogy a McLarennek addig várnia kell: „Olyan autót raktak össze, amik a körülmények együttállásával versenyezni tud a Red Bullal. Miami egy egyedi, utcai pálya, nem általános. Most jön majd Imola, ami hagyományosabb, teljesen más, szokásos aszfaltborítással.”

„Vannak gyors irányváltások, változó a domborzat, a stabilitás, a kerékvetők durvasága, vannak sikánok... De ők ott vannak, abszolút versenyben vannak. A tény, hogy egy sprinthétvégére hozták ezt a csomagot, ahol csak egy órájuk volt bekalibrálni, mutatja, mennyire megbíznak a fejlesztési programjukban. Nem tudom, hány csapatnak lenne még mersze ezt a döntést meghozni.”

„A Mercedes is hozott fejlesztéseket, de tőlük nem hallani mást, mint hogy a szélcsatornában nem azt látják, amit a pályán. Szóval ez brilliáns húzás volt a McLarentől. Imolában elvileg Oscar Piastri is megkapja majd a csomagot, neki hiányzott pár tized, de még enélkül is a második volt az első etap alatt. Nem úgy tűnt, hogy Charles Leclerc vagy Carlos Sainz támadni tudta volna.”

Mindeközben kiderült, hogy sérült meg Norris Amszterdamban.