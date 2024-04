"A lehető legnagyobb s***fej akartam lenni" - így versenyzett Juan Pablo Montoya Michael Schumacher ellen

A 2001-es Ausztrál Nagydíj komoly felfrissülést hozott a Forma-1-be, itt mutatkozott be ugyanis több, azóta legendássá vált név – Fernando Alonso, Kimi Räikkönen – mellett Juan-Pablo Montoya is, aki előtte már nagy sikereket aratott az Egyesült Államokban.

Mika Häkkinen visszavonulásával sokan a kolumbiaitól várták el, hogy megszorongassa Michael Schumachert, azonban eleinte csak szenvedett a Williams-BMW-vel, a szezon végéig kellett várnia első győzelmére, és csak 2003-ban tudott igazán ellenfele lenni a hétszeres világbajnoknak.

A Beyond the Grid podcastban beszélt arról, hogy hogyan néztek ki ezek a párbajok és hogy hogyan próbálta elérni, hogy tőle is ugyanúgy féljenek, mint vetélytársától: „Mindenki nagyon tisztelte Michaelt. Amikor a többiek meglátták őt a tükörben, inkább félreálltak. Már azelőtt megverte őket, hogy felvette volna a sisakját.”

„Én mindeközben úgy álltam a versenyzéshez, hogy igyekeztem minél nagyobb s***fej lenni, és ez működött. Ha bementem egy kanyarba, a többiek tudták, hogy nem fogok megmoccanni. Két választásuk volt: Vagy hagynak nekem helyet, vagy kiesünk.”

A kolumbiai arról is beszélt, amikor egyszer berúgott a két Ferrari-versenyzővel, erről itt írtunk.