Russellt lenyűgözte a Mercedes rendszere, de nem biztos benne, hogy a Williamsnek kellene

A Williams már évek óta szenved a Forma-1-ben, de tavaly végleg elvesztette a fonalat a forma-1-es gárda, amely már a szezon legelején tévútra tért. A csapat jelentős anyagi problémák között késve készült el a 2019-es autóval, amely hatalmas hátrányban kezdte az évet.

A Williams keményen küzdött, de jelentős fejlődést év közben sem tudott felmutatni, legalábbis a hátránya nm csökkent számottevően. A tavalyi eredményekből kiindulva nem kockázat kijelenteni, hogy a Williamsnek volt a legnagyobb esélye a jelentős előrelépésre, ám az első három barcelonai tesztnap után George Russell ezt még nem tudta megerősíteni.

"Nem tudom, hogy milyen változások mehettek már végbe, de még mindig nagyon sokat kell tanulnunk és megértenünk, de alapvetően nézve az idei autó sokkal jobb a tavalyinál. Ehez nem férhet kétség. Sokkal jobb érzés vezetni az autót, és ez a mi oldalunkon jelentős könnyebbséget jelent" - sorolta az új autó előnyeit.

"De persze még mindig vannak dolgok, amelyeket nem értünk pontosan, és ezeket még össze kell kapcsolni a szélcsatornával és a CFD-vel. Ez nagyon fontos. Tehát ez a hét pusztán a csapat céljainak elérése érdekében tartott kísérletek voltak, és még a jövő hét is ezzel telik" - utalt arra, hogy az elért időeredmények nem feltétlenül tükrözik a versenyképességet.

"Csak a második vagy a harmadik napot fogjuk megpróbálni, valószínűleg csak a harmadikon sikerül mindent jobban megérteni" - mondta a jövő heti programra utalva Russell.

A tavalyi újonc úgy is érzi, hogy idén végre más csapatok versenyzőivel is versenyben lehet. "Határozottan, a csapatban kialakult egy olyan érzés, hogy végre más autók ellen is versenyezhetünk. Persze az általános sebességkülönbség még mindig megvan. De az biztos, hogy az első köreim az autóban sokkal jobbak voltak, mint tavaly ilyenkor" - mondta a brit.

Közben a Williams motorpartnerének kormányrendszere tartja lázban a paddockot, egyelőre még nem tudni, mekkora előnyt jelent az FIA által idénre engedélyezett Mercedes-eszköz, amely viszont a nagy, 2021-es szabályváltoztatások idején már szabálytalannak minősül.

"Nem ismerem a rendszer előnyeit, de elképesztő meggyőző ilyesmit látni. De elég biztos vagyok benne, hogy ha a rendszert beraknánk a Williamsbe, nem kezdene el egycsapásra futamokat nyerni" - mondta Russell.

George Russell első lépései a nemrég bemutatott F1-es Williamsszel, ami sokkal hamarabb elkészült, mint az elődje. A legendás brit csapat mindent megtesz azért, hogy elmozduljon a rajtrács végéről.