A legenda szerint Leclerc az F1 Federerje

Charles Leclerc belgiumi és olaszországi sikerével végérvényesen bizonyította, hogy helye van egy top csapat autójában, a monacói első ferraris évének hajrájához közeledve már be is érte négyszeres világbajnok csapattársát a tabellán. Sebastian Vettel mellett nem hogy eltörpülne, nagyon gyorsan bebizonyította, hogy ő lehet a Ferrari jövője.

A monacói két futamgyőzelmével végképp bizonyította tehetségét, és helyrehozta a szezon első felében elkövetett hibákat is, és már meg is előzi Vettel az egyéni tabellán. A fiatal Leclerc sikereivel hatalmas dicséreteket váltott ki, és ebbe a sorba állt be 1979 világbajnoka, Jody Scheckter is. Sőt, a dél-afrikai olyan magasságokba emelte a monacóit, ahol csak nagyon kevés sportoló fordul meg.

"Ő egy nagyszerű fickó, valóban nagyon rendes" - mondta Scheckter, aki a sportvilág legelegánsabb, és egyik legsikeresebb képviselőjéhez hasonlította a monacói autóversenyzőt, a dél-afrikai szerint ugyanis Leclerc stílusa őt leginkább a 20-szoros Grand Slam-győztes teniszlegendáéhoz hasonlít. "Olyan ő, mint a Forma-1 Federerje. Remélem, hogy remek eredmények várnak rá. Érdekes, mert sosem láttam korábban, olyan versenyzőt, akit látván azt mondtam, hogy 'wow'. Ő az első, akit előttem vagy utánam ilyen jónak láttam."

Scheckter nem győzte dicsérni monacói utódát, akivel kapcsolatban mindenesetre egy kétség merült fel benne, legalábbis zavaró tényező. "Utálom ezt mondani, de azt hiszem, hogy megszerettem a srácot. Mindig mondom, hogy milyen nyugodt, hogy ránézésre egy jó fiú, és hatalmas tehetség is. De ami nem fér a fejembe, hogy hogyan lehet valaki ilyen, aki Monacóból származik? Ez teljesen összezavar" - mondta Scheckter, aki jelen volt a legutóbbi, monzai hétvégén, ahol a Ferrari 312T4 volánjánál ünnepelte meg az Olasz GP-n világbajnoki címének 40. évfordulóját.

A Formula E hiába szól az utcai pályákról, az elektromos szériában rengeteg előzést láthatunk, amik nem kikerülések, hanem valódi, látványos manőverek.