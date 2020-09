A „lassabb” Ferrari csak a Q3-as gumiszabályok miatt verte az AlphaTaurit

Pierre Gasly jobb helyre kvalifikálta magát, mint Leclerc, és a kilencedik helyről kezdhette meg a futamot. Mivel elérte a Q3-at, ezért a szabályok értelmében azon a szetten kellett kezdjen, mint amelyiken a Q2-es legjobb ideját futotta meg.

Leclerc nem érte el a Q3-at, ennek köszönhetően pedig új abroncsokon kezdhette meg a viadalt. Eredetileg 11. lett, de aztán Albon büntetése révén egy hellyel előrébb került, közvetlen Gasly mellé.

Bár Gaslynak sikerült maga mögött tartania a ferraris riválisát, hamarabb kellett kereket cserélnie. Leclerc ezzel szemben új közepeseken kezdte a versenyt, emiatt pedig tíz körrel később állt csak ki, végül pedig hét másodperccel a francia előtt találta magát.

„Meg kell mondjam, hogy kicsit hátrányos volt az időmérőt a kilencedik vagy a tizedik helyen zárni. Sokkal jobb lett volna a 11. helyen zárni, és közepesen kezdeni a futamot” – véli Tost. „Nézzük csak meg Leclerc-t. A Ferrari lassabb volt nálunk, de nagy előnyük volt azzal, hogy közepesen kezdhettek.”

„Emiatt jóval tovább maradhatott kint, és kiautózhatott egy egészséges különbséget, amikor Pierre kiállt a bokszba. Aztán a forgalomban is veszített. Ezért végzett előttünk Leclerc.”

Gasly aztán a futam végén is veszített időt, amikor a virtuális biztonsági autó alatt kihívták újból egy bokszkiállásra. A számításaik nem jöttek be, és két helyet is veszítettek vele Albonnal és Norrisszal szemben.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Tost azt is elmondta, hogy ez végül nem került nekik helyezésekbe. „Azért hoztuk ki, mert többé-kevésbé egy ingyen cseréről volt szó. Először is azt hittük, hogy tovább fog tartani a VSC. Kb. csak 10-15 másodperc volt, és nem erre számítottunk.”

Gasly aztán végül viszonylag könnyedén előzte vissza két versenyzőtársát, de így is csak csapattársa, Danyiil Kvjat mögött ért célba. Az orosz szintén a top 10-en kívülről rajtolt el. „Nem hinném, hogy fel tudott volna zárkózni Danyiilra, de ha sikerül neki, akkor sem nyertünk volna vele semmit.”

„Sosem lehet tudni. Akár jöhetett volna egy Safety Car is az utolsó körökben, és akkor Pierre ott lett volna friss gumikon, ami hatalmas előny lehetett volna.”

