A Las Vegas-i Nagydíj szombaton kerülhet megrendezésre

A szombati sprintfutamok után, amelyek először 2021-ben jelentek meg a naptárban, úgy tűnik, a Forma-1 2023 akár egy klasszikus versenyt is rendezhet szombaton. Joe Saward F1-es újságíró szerint ez lenne a Las Vegas-i Nagydíj, amelyet hamarosan be is jelenthetnek hivatalosan.

A Forma-1 évek óta terjeszkedik az Egyesült Államokban. A texasi Amerikai Nagydíj 2012 óta szerepel a naptárban. Idén ez a Miami Nagydíjjal egészül ki, a harmadik futamot pedig nagy valószínűséggel Las Vegas utcáin rendezik majd, így az USA-beli terjeszkedés még látványosabb lehet.

Saward szerint minden valószínűséggel 2023. november 25-én este rendezik meg majd a futamot. „Ha utánanézel, azt találod, hogy ez egy szombati nap, a fekete péntek utáni nap, a karácsonyi vásárlási szezon első napja". Saward szerint a szombat estét szándékosan választhatják, mert sok amerikai ilyenkor ül a tévé előtt. Európában viszont vasárnap reggel, Ázsiában pedig délután vetítik a versenyt.

Saward egy másik hírt is tud a Las Vegas-i Nagydíjjal kapcsolatban, ugyanis a futamnak nem lesz helyi promótere. Ehelyett maga a Forma-1 fogja megrendezni a versenyt, szoros együttműködésben a Nevada államban található várossal. Ennek következtében nem lesz promóciós díj, hanem minden bevétel közvetlenül az F1 kasszájába kerül.