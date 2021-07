A lágyabb keverékek vajon felrázhatják az erősorrendet a hétvégén?

A legtöbb istálló a kényelmes egykiállásos taktikát választotta a Stájer Nagydíjon, köszönhetően a C2/C3/C4-es kiosztásnak. Ezen a hétvégén azonban a Pirelli lágyabb abroncsokat vet be, így a múlt heti közepes keverék most a keményet fogja jelenteni.

Mivel a puhább gumik kevesebb ideig is fogják bírni, ezért várható, hogy több stratégiai lehetőség is megnyílik a csapatok előtt, ez pedig különösen fontos lehet a Mercedesnek, ha valahogy meg akarják állítani a Red Bull száguldó szerelvényét.

„Ahogy azt láthattuk, lehetséges volt egyetlen cserével megoldani a futamot a legkeményebb keverékek használatának köszönhetően, de ez talán most nagyobb kihívás lesz az Osztrák Nagydíjon” – mondta James Vowles, a csillagosok stratégiai igazgatója a csapat szokásos futam utáni elemzős videójában.

„Ez tehát nehézséget okozhat, de közben lehetőséget is kínál. Azt jelenti, hogy a körülmények nem fognak pontosan megismétlődni. Az eltérő gumik önmagukban is bonyolultabbá teszik a helyzetet, miközben több opcióval is kecsegtetnek.”

Még több F1 hír: Marko: Ez az előnyünk a Mercedesszel szemben!

„A mi csapatunk nagyon jó abban, hogy őszinte legyen magával, és közben minél produktívabb megbeszélésekre törekszünk. Minden egyes részleg úgy jön vissza, hogy ezt és ezt csinálhattuk volna jobban az előző hétvégén. Ezért is lehet azt mondani, hogy az Osztrák Nagydíj nem feltétlenül fogja ugyanazokat az eredményeket produkálni.”

A változások azonban még önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy megoldják a Mercedes alapvető problémáját. A csapat a futam után felfedte, hogy egy „bolond” beállítással próbálkoztak az autónál, ez pedig talán inkább hátrányt jelentett számukra, mintsem előnyt.

„Így lehet, hogy pont egy kétkiállásos futam lesz belőle” – vélekedik a Mercedes vezető pályamérnöke, Andrew Shovlin a lágyabb kiosztásról. „Nálunk azonban hiányzott egy kis versenytempó, és a gumik is jobban koptak az autónkon.”

„Legyen szó egy kiállásról a keményebb keverékeken vagy kettőről a lágyabbakon, a problémák megoldása ugyanaz lehet. Egyszerűen gyorsabbá kell tegyük az autót, miközben a hátsó abroncsokat kevésbé akarjuk terhelni. Ez csak akkor változna, ha az időjárás jelentősen közbeszólna.”

Az alpine-os Fernando Alonso elmondta, hogy „kicsikét ismeretlen”, hogy milyen hatása lesz majd a lágyabb kiosztásnak a futamra, főleg úgy, hogy kevesebb időt körözhetnek az autók. Emellett az időmérős gumiszabályt is kritizálta kicsit, mivel érzése szerint az csak az élcsapatokat részesíti előnyben.

Miközben a Mercedes és a Red Bull talán el tudja majd kerülni, hogy a lágyon menjenek tovább a Q3-ba, a középcsapatok ezt vélhetően nem engedhetik majd meg maguknak a szoros verseny miatt, így ők kénytelenek lesznek a C5-ös keveréken rajtolni vasárnap, ami már önmagában is nehezíti a dolgukat.

A Ferrarinak is nehezebb lehet az élete az Osztrák Nagydíjon, mivel Carlos Sainz elmondása szerint az SF21-es eddig nem igazán kedvelte a lágyabb keverékeket. „Jelenleg minél keményebbek a gumik, annál jobb nekünk, és sikerült olyan versenyt futnunk, amilyet akartunk.”

A legtöbbet azonban mégis Verstappen veszítheti. Múlt vasárnap érinthetetlen volt, és Lewis Hamilton sem tudott a közelébe érni. Ezt most azonban talán nem lesz olyan könnyű megismételni. „Most mindent kielemeznek majd, így a következő futam szorosabb lehet.”

„Kicsit jobban érted majd, hogy mi történt. Puhább keverékeket használunk, szóval érdekes lesz látni, hogyan boldogulunk velük. Az időjárás alakulását is meg kell várnunk persze. Remek volt az autónk, és remélhetőleg ez a forma a következő versenyre is megmarad” – mondta a bajnoki éllovas.

Brawn szerint nem lesz gond a sprintfutamokkal