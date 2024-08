A kritikák után bocsánatot kért Schumachertől a Williams csapatfőnöke

Azok után, hogy a Williams a juniorprogramjukba tartozó Franco Colapintót választotta Logan Sargeant helyére, nem pedig a tapasztaltabb Schumachert, Vowles a monzai hétvége pénteki napján hosszan ecsetelte, miért ez a döntés született.

Ezen megjegyzések között pedig volt egy, amely sokak figyelmét felkeltette, de nem a jó értelemben. „Szerintem világosan kell fogalmaznunk erről. Mick nem különleges, csak szimplán jó lenne. Nyilván sokkal több tapasztalata van, mint Francónak, de az is számít, hogy én miben hiszek, miben hisz a Williams és mik a csapat alapvető értékei.”

Mindezt látva Schumacher F1-es főnöke, Toto Wolff arról beszélt, hogy volt munkatársa talán jobban járt volna, ha nem ejti ki ezeket a szavakat, és igazából Vowles nyers stílusának tudta azt be.

Most úgy tűnik, a Williams szakembere is úgy érezte, hogy nem megfelelően kezelte a helyzetet, ezért bocsánatot kért Schumachertől: „Amikor ma reggel olvastam a címlapokat, egyből az jött le, hogy a különleges szót használtam Mick kapcsán. Mindenekelőtt most szeretném tisztázni, hogy értettem” – mondta az F1TV-nek.

„Nem azért vagyok itt, hogy leszóljam Micket. Mick egy világbajnok csapat tagja, akik tartalékversenyzőnek választották őt. Ennek pedig jó oka van. Azért történt, mert elképesztően erős jelölt. És az, hogy valaki különleges? Én ezt a többszörös bajnokok kapcsán használom, mint például Ayrton Senna vagy Lewis [Hamilton]. Nyilván butaság ezt tenni, mert akkor ez lesz az összehasonlítás alapja.”

Vowles azt is elismerte, hogy Schumacher sokat fejlődött az utóbbi időszakban, és hiba volt tőle úgy fogalmazni, ahogy. „Mick most így áll: volt egy nehéz időszaka, de azóta kivételes előrelépést tett, és nagyon erős csapat veszi őt körül. A mi döntésünk azon alapul, hogy az akadémiánkat és a versenyzőinket akarjuk előrébb vinni.”

„Micktől is elnézést kértem. Nem kért ilyesmit, de fontos számomra, mert közel áll hozzám, és ez az egész teljességgel rosszul jött át. Szóval ezt mindenképpen tisztázni szerettem volna. Nem kételkedem a képességeiben, de nekünk a Williamsnél az akadémiánkat kell előnyben részesítenünk. Ennek így van értelme.”

