A következő napokban bejelenthetik, mi lesz Austinnal

A Forma-1 egyelőre csak európai helyszíneket jelentett be a 2020-as szezonra, tehát egyelőre nincs megerősített dátum sem az amerikai, sem az ázsiai versenyek esetében. Az austini pálya, vagyis a COTA promótere, Bobby Epstein viszont elárulta, hogy a száguldó cirkusz továbbra is azzal tervez, hogy rendez verseny az Egyesült Államokbeli helyszínen – legalábbis jelenleg ez a terv.

A promóterrel az amerikai újságíró Chris Bils készített telefonos interjút, és erről a Twitter-oldalára töltött fel információkat. Az amerikai pozitív azt illetően, hogy sikerül megrendezni az eseményt, ráadásul az eredetileg tervezett időpontban, azaz október 25-én kerülhet sor a versenyre.

Még több F1 hír: A McLaren a Bahreini Nemzeti Banktól kaphat kölcsönt

„A Forma-1-es USA Nagydíj kapcsán Epstein azt mondta, hogy a következő napokban vár bejelentéseket az amerikai versenyekkel kapcsolatban. Epstein azt is elmondta, a Forma-1 továbbra is úgy tervezi, hogy ellátogat Amerikába. Az átmeneti dátum továbbra is október 25.” – írta Bils.

Az optimizmus ellenére Epstein tisztában van azzal, hogy az Egyesült Államok helyzete kritikus a koronavírus miatt. Az országban több mint 2,3 millió személy fertőzött, a halálozások száma pedig meghaladja a 120 ezret.

„Nem akarom teljesen mellőzni az optimizmust, de azt gondolom, ez továbbra is egy olyan időszak, amelyben rendkívül bonyolult tervezni.” – mondta Epstein, amikor nemcsak a Forma-1-ről, hanem a további, COTA által szervezett eseményekről beszélt.

Először láthattuk trailerben Michael Schumacher legendás Forma-1-es autóit, amelyek a Deluxe Schumacher Editionben fognak szerepelni az F1 2020-ban – így fest tehát a játékban a Jordan 191, a Benetton B194 és B195, illetve a Ferrari F1-2000!