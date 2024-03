A "következő lépést" várja Cunodától az RB csapatfőnöke

Cunoda 2021-ben csatlakozott az akkor még AlphaTauri néven futó csapathoz és bár voltak villanásai, korai teljesítménye elég hullámzó volt és sok ki nem kényszerített hibát vétett. A faenzai csapat azonban, a Red Bull tanácsára, megtartották a japán versenyzőt, aki már negyedik évét kezdi az újabb névváltáson áteső csapattal.

Cunoda mellett több csapattárs megfordult, 2021-ben és 2022-ben Pierre Gasly, majd 2023-ban Nyck de Vries, Daniel Ricciardo és Liam Lawson is szerepelt mellette. Emiatt nem igazán lehet azt mondani, hogy volt megfelelő mércéjük a japán teljesítményének felmérésére.

Mekies azonban a Forma-1 Beyond the Grid nevű podcastjában azt mondja, Ricciardo érkezésével ez megváltozott. Érdekes kijelentés ez, tekintve az ausztrál eddigi lagymatag teljesítményét elnézve. Mekies: „Fantasztikus, hogy így tudjuk kiértékelni Júkit, hogy így tudjuk őt fejleszteni, hogy Daniel mellette van.”

„Nagyszerű referenciapont ez számunkra, ennél jobb nem lehet, elnézve Daniel tapasztalatát és sebességét, Júki fiatal és nyers erejével szemben. Azt várjuk Júkitól, hogy most megteszi a következő lépést. A legnagyobbak mind lépkednek. Jönnek, megértenek valamit a gumikról és így bizonyos helyzetekben gyorsabbak lesznek.”

„Az alapvető megérzéseik az autóval kapcsolatban, hogyan kötik ezeket össze azzal, amit a mérnökök kezdenek az autóval, milyen mély kapcsolatot tudnak kiépíteni a csapattal. Ha megvan erre a sávszélessége, akkor meg tudja érteni, hogyan fejlődik az autó.”

„Ha emellett arra is van kapacitása, hogy mindezt vezetés közben is használja, attól gyorsabb lesz. Júkinál évről évre nő ez a kapacitás és ezért rengeteg van még benne. Minden évben meglepte eddig az F1 világát. Már a negyedik évét kezdi. Hogy most is meg fog-e minket lepni? Erre a kérdésre kell válaszolnunk.”

