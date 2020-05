A következő Forma-1-es versenyek koronavírus-pozitív esetek esetén is folytatódni fognak

Az első hallásra meglepőnek tűnő kijelentést Gerard Saillant professzor tette, az FIA orvosi bizottságának vezetője és azt is elmondta, hogy a korai felismerés és izolálás miatt lehet lehetőségük arra, hogy egy koronavírus-pozitív eset után is folytatni tudják az aktuális versenyhétvége lebonyolítását.

Március közepén még máshogy festett a helyzet: akkor az ausztrál nagydíjhétvégén csütörtökön derült ki, hogy a McLaren egyik alkalmazottjának pozitív lett a koronavírus-tesztje, emiatt először a McLaren lépett vissza a versenytől, majd pár órával az első szabadedzés tervezett kezdete előtt végül lefújták a versenyhétvégét.

Azóta további kilenc Forma-1-es versenyt töröltek vagy halasztottak el, a legoptimistább forgatókönyv szerint pedig Ausztriában veheti kezdetét a Forma-1 2020-as idénye, nagyon szigorú feltételek mellett.

Saillant professzor magabiztos azt illetően, hogy még ha koronavírus-pozitív eset ütné is fel a fejét a paddockban, így is biztonságosan meg tudnák rendezni a hétvége további programját.

„A szituáció sokat fejlődött Ausztrália óta. Most már gyorsan választ kapunk, amelyek megerősítik a diagnózist, és izolálni és tesztelni tudjuk azokat a személyeket is, akik érintkeztek a pozitív személlyel.” – mondta a L’Equipe-nek.

„És ebben az esetben sem fújnánk le a hétvégét. Ez olyan lenne, mintha azt mondanád, hogy zárjuk le a metrót, mert a metró egyik utasának pozitív lett a koronavírus-tesztje.”

Saillant azt is elmondta, hogy az FIA a WHO és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság javaslatai szerint dolgozik, és utóbbi szervezet azért is figyeli árgus szemmel az F1 világát, mivel ez a sorozat térhet vissza először a nemzetközi sportszériák közül.

Saillant azt is elmondta, hogy a tervek minden ország esetében különbözőek lehetnek.

„Az, hogy mi fog történni Ausztriában, különbözhet attól, ami Németországban vagy Magyarországon fog történni. Minden ország különböző szabályokat ír elő, minden országban más a helyzet, és ide tartoznak a pályák és a hotelek is. Ha az adott pálya egy város közelében található, akkor sokkal könnyebb a helyzet.”

„Szingapúr vagy Vietnam például teljesen eltérő orvosi szervezést igényelne, ha ott tartanánk most nagydíjat. Például a szingapúri kormány az egész paddockot arra kötelezné, hogy két hétig izolálják magukat azelőtt, hogy belépnének a pályára.”

„Ausztriában más a helyzet. Az ország kezd kijönni a krízisből, ami más országokkal összehasonlítva meglehetősen enyhe volt. Ebben a biztonságos országban a játékszabályok mások lehetnek, és a paddock is biztonságosabb lehet.”

Mivel a zárt kapus versenyeken is akár kétezer embert tehetnek ki a Forma-1-es hétvégéken részt vevők, Saillant szerint PCR-teszteket vagy hőmérséklet-teszteket végeznének, a személyzet kockázatos tagjait pedig nem engednék utazni.

Esteban Ocon, Renault F1 Team, wears a safety mask Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Az elővigyázatosság miatt 1000-2000 ember tartózkodna a pálya területén, akiken a lehető legtöbb tesztet végeznénk el. És ha elhagynák a pályát, azt csak a legszigorúbb szabályok mellett tehetnék meg (ugyanaz a busz, ugyanaz a hely, ugyanaz a hotel), és olyan ütemben végeznénk el a teszteket, amelyet a helyi hatóságok és a WHO meghatároznak.”

Ezután Saillant-tól megkérdezték, hogy körülbelül hány emberre lenne szükség a tesztek elvégzésére.

„Jelenleg éppen megerősítjük a kiváló partnerségünket a Nemzetközi Vöröskereszttel, hogy a szokásos orvosi személyzetünk mellett legyenek olyanok is, akik a koronavírusra specializálódnak.”

„Viszont a ma gyakorlatban lévő tesztek talán nem lesznek ugyanolyanok júliusban is. Egyre többet lehet hallani arról, hogy gyorsabb nyáltesztek lehetnek, hogy elkerüljük azt, hogy 1000 ember meg se tudjon mozdulni.”

Annak érdekében, hogy a Forma-1 a lehető legbiztonságosabb legyen, csak a legfontosabb csapattagok jöhetnének a versenyre, illetve a Forma-1 személyzetének is csak a legfontosabb tagjai látogathatnának ki a versenyhétvégékre, ezzel kapcsolatban a sportigazgató Ross Brawn azt mondta, hogy bioszféra-szerű forgatókönyvet dolgoznak ki – ezt erősítette meg Saillant is.

„Limitálnunk kell a kockázatot. Egy zárt kapus verseny esetében nem szükséges a vendéglátás. Akik pedig részt vehetnek, azok egy szellőztetett, nem zárt térben lesznek, és csak a kiválasztott személyek jöhetnek.”

„Ebben a buborékban azon dolgozunk a jogi részleggel, hogy önkéntes alapon létrehozzunk egy alkalmazást, ami lehetővé tenné, hogy kiderítsük, ki volt egy méteres távolságon belül azzal, akinek pozitív lett a tesztje.”

