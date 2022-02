A kötelező oltás nem lehet probléma az F1 számára, ugyanis mindenki be van oltva

A tesztelés a koronavírus kitörése óta bevett szokás a Forma–1-ben, de 2022-ben a sportág az oltások meglétét is kötelezővé teszi. A paddockban mindenkinek teljes mértékben be kell oltva lennie, ami így volt egyébként a tavalyi Amerikai Nagydíjon is, ahol dupla oltás nélkül nem lehetett belépni a paddockba.

Az F1-ben ugyanakkor ez nem okozhat gondot, hiszen állítólag már mindenki teljesen be van oltva. A The Times szerint azonban valószínű, hogy az új szabály miatt csökkenni fog a hétvégi covid-tesztek száma, és kevésbé lesz szigorú az egymással való érintkezésre vonatkozó szabályzat.

A tavalyi szezon során a paddock valóban szinte buborékokból állt, ugyanis a szervezők megpróbálták leredukálni az egymással történő érintkezések számát, a vírus terjedésének csökkentése érdekében, ugyanakkor ez nem nyújtott végleges megoldást.

Még több F1 hír:

Sőt, inkább csak nehezítette a közös munkát a csapatok és a sajtó emberei számára. Egyelőre arról nincsenek hírek, hogy vannak-e olyan csapatok, akik az oltás meglétének hiánya miatt voltak kénytelenek elengedni, vagy áthelyezni munkatársakat a paddockon kívülre.

A 2022-es Forma–1-es szezon a barcelonai tesztekkel indul február 23. és február 25. között. A legközelebbi, már bejelentett autóbemutató február 10-én érkezik az Aston Martin jóvoltából.

