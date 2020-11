A koronavírus megtörte Strollt

A Monzában megrendezett Olasz Nagydíj újraindításánál Lance Strollnak jó esélyei voltak arra, hogy megszerezze pályafutása első győzelmét. Bár a diadal nem jött össze, a fiatal kanadai a dobogón ünnepelhetett.

Stroll aligha gondolta volna, hogy a következő öt versenyen nem tudja majd növeli világbajnoki pontjai számát. A kanadai azóta háromszor esett ki, a múlt hétvégi imolai versenyen nem volt meg a kellő tempója, előtte pedig a koronavírus hátráltatta. A csapat tervezőmérnöke, Andrew Green szerint Stroll nincs jó passzban.

„Egyértelmű, hogy nincs azon a szinten, mint betegsége előtt. Egyszerűen hiányzik a kellő önbizalom. Segítenünk kell őt a visszatérésben, mert egyértelmű, hogy a vírus legyengítette.”

„Tudtuk, hogy szükség lesz némi időre, mire visszatér korábbi szintjére, de talán alábecsültük ezt a problémát” – nyilatkozta a Racing Point technikai igazgatója a Speedweek.comnak.

Lance Stroll, Racing Point RP20, heads to the pits with a broken front wing after a first lap incident

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images