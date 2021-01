A koronavírus „kinyitotta” a Forma-1-es csapatok szemét – Tost

A Liberty Media egyik célja az volt, hogy csökkentsék a Forma-1-es csapatok költségvetéseit, hogy ezzel kiegyenlítsék a mezőnyt, a 2021-es szezonra pedig be is lengették a 175 millió dolláros plafont.

A koronavírus-járvány azonban a Forma-1-ben is mindent a feje tetejére forgatott, a 2020-as szezont is végül 4 hónapos késéssel tudták útjára indítani, egy jelentősen átdolgozott versenynaptárral. A csapatok bevételei is jelentősen megcsappantak a versenyrendezési díj és nézők kiesésével, így az új Concorde egyezmény keretein belül hivatalosan is bevezették a 145 millió dolláros költségsapkát.

Az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost szerint a csapatok többsége egyre jobban ráébredt arra, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük az elkövetkező időszakban, ami együttműködésre is kényszerítette őket.

„A költségsapkával kapcsolatban, a topcsapatok nem lettek volna nyitottak arra, hogy ilyen mértékben csökkentsék a költségvetéseiket, hogy 145 millió dollárban maximalizálják azt, a koronavírus-járvány nélkül” – nyilatkozta Tost az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Hirtelen mindenki rájött, micsoda problémák merülhetnek fel a jövőt illetően. A Forma-1-es csapatok nagyon ritkán dolgoznak együtt, mert mindenkinek megvannak a maga érdekei, és sajnos sokszor nem nézik a nagyobb képet.

„Én hiszek abban, hogy ez a különleges helyzet, amit a Covid-19 teremtett, nagyon sokak szemét nyitotta fel azzal kapcsolatban, hogy egyszerűen kevesebb pénz van most az asztalon, mint amire mindenki számított.”

„Ha kisebbek a bevételeid, csak annyi pénzt tudsz költeni, amennyid van, szóval szerintem néhány kollégám másképpen vélekedik most erről, mint korábban.”

Még több F1 hír: Az F1 új aranykora köszönthet be Button szerint

Az F1 minden erejével azon dolgozik, hogy egy normálisabb 2021-es szezont tudjanak tartani, de mivel az oltási programok még éppen, hogy csak elindultak, az utazási korlátozásokat pedig továbbra is fenntartják az országok, hamar változtatni kellett:

Az évadnyitó Ausztrál Nagydíjat egyből november végére halasztották, míg a Kínai Nagydíj nem is kapott egyelőre új időpontot. Tost szerint is fontos, hogy minél hamarabb visszatérhessenek a „normalitásba.”

„Nagyon remélem, hogy hamarosan ismét sínen leszünk. Ahogyan azt sejtitek, a FOM (Formula One Management) bevételei alacsonyabbak voltak a vártnál, ha nincsenek nézők, a pályák nem fognak akkora rendezési díjat fizetni, a FOM pedig nem tud annyit fizetni nekünk.”

„Remélem, hamarosan ismét jöhetnek majd nézők a versenyekre, hogy továbbra is érdekli az embereket a Forma-1, hogy (gazdaságilag) sokkal erősebb év lehet 2021, hogy a fizetések visszatérnek az előre tervezett méretükhöz.”

Hamilton: én is azt csinálom, amit Schumacher.

Ajánlott videó: