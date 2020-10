A koronavírus 2021-et is borítja?

A Forma-1 egyike azoknak a sportágaknak, ahol a járvány ellen hozott intézkedések kifejezetten hatékonynak bizonyultak. Eddig Sergio Perez volt az egyetlen a versenyzők közül, aki pozitív koronavírus tesztet produkált. Rajta kívül két paddockban dolgozónál mutatták ki a vírust, melynek terjedését azonban sikerült megakadályozni.

Bruno Famin, az FIA műveleti igazgatója bízik az általuk hozott intézkedésekben.

„Szembesültünk már néhány nehézséggel, de ezeket meg tudtuk anélkül oldani, hogy leálláshoz kellett volna folyamodnunk.”

„Továbbra is ébernek kell lennünk, mert a veszély nem múlt el. Könnyen lehet, hogy az utolsó futamokon újabb problémák merülnek majd fel” – nyilatkozta Famin a spanyol AS napilapnak.

A COVID-19 járvány terjedésre sok országban új erőre kapott. Kérdés, mennyire fogja ez befolyásolni a Forma-1 2021-es naptárát.

„A legtöbb országban felvetődött a dilemma, megrendezhetőek-e a Forma-1-hez hasonló események. Bizonyítottuk, hogy az általunk felállított szabályrendszer működőképes, így nem látom akadályát annak, hogy eltérjünk a jelenlegi tervektől.”

Habár az elmúlt versenyeken újra nézők jelenlétében zajlottak a versenyek, a tendencia folytatása nem garantált.

