A kormány engedélyének ellenére sem lesznek nézők az Osztrák Nagydíjon

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója elmondta, hogy megkönnyebbült, és büszke arra, hogy Sebastian Kurz kancellár, és az egészségügyi hivatalok zöld jelzést adtak a futam megtartásának. A 2020-as szezon július 5-én kezdődik a Red Bull Ringen.

A Die Motorprofis osztrák lap számolt be elsőként arról pénteken, hogy elméletben az Osztrák Nagydíjon is lehetnének nézők, azonban Helmut Marko leszögezte az Österreich lapnak adott interjújában, hogy zárt kapusak lesznek a spielbergi futamok.

A gyakorlati megvalósítása annak, hogy akárcsak 500 néző is lehessen, további szervezési nehézségeket eredményezett volna, arról nem is beszélve, hogy az ő biztosításukra is további emberekre lenne szükség, miközben a cél az egész esemény létszámának az abszolút minimumon tartása.

Marko korábban ez interjújában elmondta azt is, hogy ha lehetne, ő mindenképpen nézők előtt rendezné meg a futamot, ami miatt élesen kritizálták a sajtóban: „Megsértettek, miközben én csak a riporter kérdésére válaszoltam, és azt mondtam, ha a helyzet abszolút a legjobbra fordulna.”

Azonban elárulta, hogy örül a Forma-1 sikerének. „Nagyon boldog vagyok, hogy a Forma-1-es szezon végre elkezdődhet majd, és különösen örülök annak, hogy Ausztriában lesz ez a két esemény, amelynek biztosan az egész világra kiterjedő hatásai lesznek.”

A Red Bull által kidolgozott védelmi intézkedések között külön figyelmet szenteltek a helyszínen kiderülő fertőzések kezelésére.

„Erre terveztük az úgynevezett „izolációs szobákat.” Ha valakinek pozitív lesz a tesztje a helyszínen, azt azonnal elkülönítjük, és az egész csapatot újrateszteljük.” A legutóbbi hírek szerint a futamot még 10 helyszíni fertőzés esetén is megtartanák.

Chase Carey, Chairman, Formula 1, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko azt is elmondta, hogy a tervezetet azért csak később fogadta el az osztrák kormány, mert az eredeti tervvel kapcsolatban még kétségek merültek fel, és pár kiegészítésre szorult.

Chase Carey, az F1 vezetője múlthéten a Red Bull saját TV-jének, a Servus TV-nek lett volna a vendége, azonban az interjút lemondták, ami miatt ismét kétségek merültek fel az Osztrák Nagydíjjal kapcsolatban, azonban Marko elmondása szerint a problémát a Brit Nagydíj körüli bizonytalanság okozta, ami miatt késik a Forma-1 versenynaptára is, és így Careynek nem lett volna mit kommentálnia.

Az Osztrák Nagydíjat akár a Magyar Nagydíj is követheti július 19-én, mivel a Forma-1 továbbra sem tudott megegyezni a brit kormánnyal az életbe lépett karanténszabályokról.

Ajánlott videó: