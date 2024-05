A korábbi világbajnok szerint a McLaren is esélyes lesz Monacóban

Mansell az Express Sportnak beszélt arról, hogy tartja a kapcsolatot a McLaren ügyvezetőjével, Zak Brownnal, aki szintén egyetért vele abban, hogy csapatuk megszerezheti a pole pozíciót a versenyre, ami nyilván rendkívül nagy fegyvertény lenne, hiszen Monaco utcáin szinte lehetetlen az előzés.

„Én magam is háromszor álltam pole-ban Monacóban, és szeretem azt a pályát, mert ha megfelelő autó van alattad, akkor különleges dolgokat vihetsz véghez. És úgy gondolom, a McLaren a pole pozícióért fog menni, akárcsak a Red Bull és a Ferrari. A Ferrari is valami egyedivel fog előrukkolni, ebben biztos vagyok.”

Mansell emellett a McLaren hatalmas felzárkózását is méltatta. „Úgy gondolom, tényleg hihetetlen munkát végeztek, Lando pedig futamról futamra jobb lesz. Ha legutóbb talált volna még fél másodpercet valahol, akkor övé lett volna a győzelem múlt vasárnap” – mondta az imolai verseny kapcsán a brit.

„Ennyire szoros a csata. Szóval rendkívül izgalmas ez számára, a csapattársa és a csapata számára is, hogy harcolhatnak a Red Bull-lal, és úgy vélem, most övéké a legjobb autó. Azt persze azért nem mondanám, hogy a bajnokság teljesen nyitott, mert Max is szuper munkát végez. Nagyszerű az időmérőkön, a legjobbat hozza ki az autójából, és hacsak a Red Bull nem hibázik, akkor nehéz lesz legyőzni.”

„Ettől viszont még nem gondolnám, hogy idén legyőzhetetlen. Szerintem ki lehet őt hívni. Mindenkinek szüksége van egy kis szerencsére, és ha nem fejez be egy-két versenyt, akkor nagyon könnyen nagyon szorossá válhat még” – mondta az idei szezon kapcsán Mansell.

Norris pedig arról beszélt, hogy örül annak, hogy végre ő izzaszthatta meg Verstappent egy versenyen, és nyilván Monacóban is hasonlóra készül.