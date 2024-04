A korábbi versenyző Stroll védelmére kelt – „Lance miért ne folytatná?”

A csütörtökön szerződést hosszabbító Alonso tempója és elhivatottsága kapcsán nem sok kérdőjel merülhetett fel az utóbbi években, Stroll esetében ugyanez viszont már nem mondható el. A még mindig fiatal pilóta már igen tapasztaltnak számít a királykategóriában, de legtöbbször csak bukdácsol egy olyan autóval, amely azért jóval többre lenne hivatott.

Ezek alapján nem véletlen, hogy elég gyakran kerül elő az a téma, hogy Strollnak nem igazán lenne maradása az istállónál, ha nem az édesapja lenne a tulajdonos. Sokan például úgy vélik, hogy a jelenleg jövő évi ülés nélkül versenyző, de szárnyaló Carlos Sainz ideális jelölt lenne Stroll helyére.

Így gondolkodik Damon Hill is, aki az F1 Nation podcastben a következőket mondta: „Majd Pedro talán kijavít engem, ha nem így van, de ha mondjuk Lance úgy dönt, hogy elmegy teniszezni vagy ilyesmi, akkor két spanyol versenyző rendkívül erős lenne az Aston Martinnál” – utalt természetesen Alonsóra és Sainzra az 1996-os világbajnok.

De la Rosa viszont, aki a márka nagyköveteként tevékenykedik, talán nem meglepő módon védelmébe vette Strollt, akinek szerinte nincs oka arra, hogy elhagyja az F1-et, és annak se igazán lenne alapja, hogy kitegyék őt az istállótól.

„Lance miért ne folytatná? Minden oka megvan arra, hogy folytassa, hiszen rengeteg projekt zajlik most a csapatnál, és Fernando is emiatt döntött a maradás mellett. Volt két elképesztő futama Dzsiddában és Ausztráliában, ahol a verseny egy bizonyos pontján még Fernandónál is gyorsabb volt.”

„Szóval ne már. Miért ne akarnád folytatni? Ha látod, mi zajlik a színfalak mögött a gyárban a szélcsatornával, a csapathoz csatlakozó emberekkel, akkor egyértelmű, hogy elképesztő csapatot építünk a jövőre nézve. Emellett szerintem az sem jó, ha megbontasz egy erős versenyzőpárost, ezért úgy gondolom, fontos a stabilitás, mert így válhatunk még erősebbé” – zárta gondolatát De la Rosa.

Miért maradt Alonso az Aston Martinnál? Egy kis elemzés a bejelentés margójára.