A korábbi Red Bull-pilóta szerint a Mercedes kockáztatott

Bár most nem versenyez aktívan, Liuzzi mégis gyakran tűnik fel az F1-es paddockban, mivel több futamon is versenybírói szerepet szokott betölteni.

Ennek köszönhetően az olasz képben van az aktuális eseményekkel, a RacingNews365.com pedig rá is kérdezett nála néhány érdekes témára.

Elsőnek természetesen őt is arról faggatták, hogy láthatunk-e idén végre normális csatát a Red Bull és a Mercedes között. „A teszteredmények alapján azt lehet mondani, hogy a Red Bull közelebb került. Persze a Mercedest kell még mindig legyőzni, de én kemény küzdelemre számítok Lewis Hamilton és Max Verstappen között.”

„Egyébként pedig nem hiszem, hogy Hamilton annyira várja ezt a csatát. Szerintem ő inkább egy olyan évet preferált volna, amikor relatíve könnyedén hódítja el nyolcadik bajnoki címét.” Liuzzi szerint azért is favorit még a Mercedes, mert a korábbi években jelentős előnybe kerültek, ebből pedig megtartottak valamennyit.

Bár talán még visszaüthet egy korábbi döntésük. „Kockáztattak azzal, hogy már hamar átálltak a 2022-es autóra. Olyan érzésem van, hogy nem töltöttek túl sok időt a télen az idei autójuk fejlesztésével. Ez azonban csak érdekesebbé teszi számunkra a sportot.”

Az olasz a meglepetéscsapatot is megnevezte. Érzése szerint a McLaren mutathat idén sokat, hiszen jól sikerült a felkészülésük, valamint az idény során is további fejlődés várható még tőlük. Az AlphaTauri és az Alfa Romeo pedig szintén jó benyomást tett Liuzzira, így tőlük is több várható 2021-ben.

Ami a számára hazai csapatot, a Ferrarit illeti, tőlük nem vár óriási felemelkedést. „Úgy érzem, hogy előreléptek 2020-hoz képest, de nem látom azt a versenyképes autót, amellyel a pódiumért lehetne már küzdeni.”

„Így hát ismét marad nekik a középmezőnyben való csatározás. Ez sajnálatos Charles Leclerc szempontjából, mert ő egy igazi tehetség. Szerencsére azonban még fiatal, szóval eljön majd az ő ideje is” – vélekedett a korábbi pilóta.

