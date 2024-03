A korábbi Red Bull-pilóta szerint a csapat továbbra is saját ligát képvisel

A Szaúd-arábiai Nagydíj is eléggé hasonlóan alakult, mint a szezonnyitó bahreini viadal. Max Verstappen a pole megszerzése után a futamon simán elhúzott az élen és könnyedén tartotta a vezető helyét. Sergio Perez is jól ment, és ő is könnyedén szerezte meg a második helyeket.

Az RB20-as egyértelműen a mezőny legjobb autója jelenleg, és talán még jobb is, mint a tavaly szinte mindent megnyerő RB19. Így gondolja az istálló egykori versenyzője, Christian Klien is: „Ismét eléggé egyértelmű volt az eleje a Red Bull-lal” – kezdte nyilatkozatát a RacingNews365-nek Klien.

„Továbbra is a saját ligájukban vannak. Szerintem mindenki abban reménykedett, hogy Dzsiddában a gyorsabb kanyarok miatt talán szorosabb lesz a küzdelem. A Red Bull azonban ott is jól működött, és szinte még dominánsabb volt a versenytempójuk.”

„Mindkét versenyző csak játszott az autójával, és ha megnézzük azok viselkedését, akkor nem hinném, hogy a határon lettek volna. A Ferrari továbbra is messze van. Körönként nagyjából fél másodpercet buktak a futamon, ami már önmagában őrületes. A Mercedes eközben ismét csalódást keltő volt. Ugyanaz a helyzet, mint tavaly és azelőtt. Nem értik az autójukat.”

„Nem értették, miért veszítenek időt a gyors kanyarokban. Bár jól kezdték a hétvégét, de úgy tűnt, hogy utána egyre lassabbá váltak a többiekhez viszonyítva” – fogalmazott az osztrák expilóta.

