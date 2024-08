A korábbi pilóta szerint „hihetetlen”, hogy a Red Bull megtartotta Perezt

Bár a Red Bull hosszú időn át arról volt híres, hogy olykor könyörtelenül bánik az alulteljesítő versenyzőivel, Pereznél most nem ez a helyzet, hiszen Christian Horner és Helmut Marko ismét bizalmat szavazott neki, legalábbis az idény hátralévő részére. Erre azok után került sor, hogy az istálló vezetői a hétfői napon fontos megbeszélést tartottak versenyzőkérdésben.

Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a mexikói formája szinte már borzalmasnak mondható, és itt nemcsak két-három hétvégéről van szó, hanem egy hónapok óta tartó hullámvölgyről. Ennek pedig a csapat főként a konstruktőri bajnokságban látja kárát, hiszen a McLaren már 42 pontra közelítette meg őket.

Mindezek ellenére Horner maga jelentette be az alakulat Milton Keynes-i gyárában, hogy Perez nem megy sehová. Hogy ez jó döntés volt-e vagy sem, azt majd az idő fogja megmondani, Van der Garde mindenesetre értetlenül áll előtte.

„Én ezt hihetetlennek találom. Ez a döntés szerintem egyáltalán nem vall a Red Bullra. Ők sosem adnak valakinek ilyen sok időt, ha nem hozza a teljesítményt. Az első négy futam után drámaian visszaesett a formája és nem is lett jobb. Ha a második helyről rajtolva hetedik leszel Spában… A futamon mutatott tempója szimplán rossz volt” – mondta a DRS podcastben Van der Garde.

A korábbi F1-es is amondó, amit egyébként többen is felhoztak már: Perez főként azért maradhatott a csapatnál, mert Hornernek már nagyobb beleszólása van a pilótakérdésbe, mint Markónak.

„Marko mond valamit, Horner is mond valamit. Horner viszont folyamatosan védi Perezt. Vélhetően neki több beleszólása és ráhatása van. Emellett Horner részéről logikus döntés kitartani Perez mellett, mert pénzügyi és politikai probléma is van mögötte. A gond csak az, hogy ez visszafelé is elsülhet.”

A holland szakértő ettől függetlenül úgy véli, valaki mást kéne beültetni Max Verstappen mellé, és elmondta, szerinte ki lenne a „logikus” döntés. „Én mindig is valaki mást raktam volna a helyére, hiszen a konstruktőri címért harcolsz. Be lehetne tenni egy olya fiatalt, mint Lawson. Vagy valaki olyant ültetsz be Max mellé, aki jól ismeri a csapatot, jó második számú versenyző és nem követ el hibákat.”

Van der Garde szerint még Ricciardo is jobban teljesítene Verstappen mellett, mivel „jó a kapcsolata” vele. „Látszik, hogy Pereznek nehéz dolga van mentálisan. Elképesztő nyomás nehezedik rá. Sorba jönnek tőle a hibák. Ha ő folyamatosan csak nyafog, majd pedig megérkezik valaki egy hatalmas mosollyal, az energiát ad a csapatnak is, feldobhatja a hangulatot.”

„Pár futammal ezelőtt még negatívan beszéltünk Ricciardóról. Ha viszont Perez leváltása mellett kéne dönteni, akkor a leglogikusabb döntés Ricciardo felhozása lenne. Kizárólag a tapasztalat és a hozott energia miatt, mivel remek második számú pilóta lenne Max mellett.”

Hogy akkor mégis mi lehet Perez megtartásának oka, azt ebben a hosszabb elemzésben taglaltuk.