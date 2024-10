A korábbi pilóta szerint ez volt az a kulcspillanat, amely elindította Ricciardót a lejtőn

Ricciardo a 2023-as idényt még tartalékversenyzőként kezdte meg, de aztán Nyck de Vries nehézségei miatt hamar visszakerült az állandó mezőnybe. Nem telt azonban sok idő, mire ismét a partvonalra szorult, ezúttal viszont nem a teljesítményhiány, hanem egy balszerencsés sérülés következtében.

Az ausztrál versenyző helyét ezért Lawson vette át, aki hamar letette a névjegyét, és Szingapúrban meg is szerezte első F1-es pontjait. Miután viszont Ricciardo felgyógyult, ismét visszaülhetett az autóba, és az AlphaTauriból Visa RB-vé avanzsáló istálló 2024-re is bizalmat szavazott neki.

A nyolcszoros győztes azonban nem tudott megfelelően bizonyítani a Red Bull vezérkarának, így az idei szingapúri viadalt követően kikerült a Forma–1-ből, és nem tudni, látjuk-e még őt valaha a legjobbak között.

„Ott volt Ricciardo balesete tavaly Zandvoortban. Minden versenyző mérges lesz egy ütközés után, mindegy, mennyire könnyedén ússzák azt meg. Az a pillant viszont rendkívül fontos volt Daniel jövőjét és az egész Forma–1-es létét tekintve, mert esélyt adott egy fiatal, éhes versenyzőnek arra, hogy bizonyítson” – mondta a Sky F1 podcastben Davidson.

„Ezt láttuk [Franco] Colapintónál is. Ha csak egy aprócska esélyt is kapnak ezek a fiatalok, rögtön teljesíteni fognak, és te jó ég, milyen élvezetes őket nézni. Lawsonnál is ez van, és azóta vélhetően folyamatosan pesztrálta Helmut Markót. »Látod, milyen munkát végeztem? Ennél is jobb tudok lenni. Tegyetek vissza az autóba, különben távozom«!”

És erre talán volt is némi lehetőség hiszen egy időben Lawson is esélyesnek tűnt az Audi második ülésére, így Davidson szerint a Red Bullnak lépnie kellett, ha nem akarták őt elveszíteni. „Úgy érzem, ha most nem állították volna félre Ricciardót Lawson kedvéért, akkor elvesztették volna őt. Lawson egy másik csapatnál kötött volna ki, talán az Audinál. Ki tudja? Ezt pedig a Red Bull is érezte.”

„Ez egy brutális sport. Ki jelenti a jövőt? Ricciardo vagy Lawson? Nos, Lawson fiatalabb Ricciardónál, szóval ez a számok játéka” – zárta gondolatát Davidson.

A korábbi F1-es szerelő eközben szintén Ricciardo távozásáról elmélkedett, és elmondta, miért következett be a helycsere az RB-nél.