A korábbi pilóta szerint ez a valódi oka annak, hogy Newey távozik a Red Bulltól

A bikások szerdán jelentették be, hogy Newey 2025 első negyedévében elhagyja majd az F1-es alakulatot, és helyette kizárólag az RB17-es hiperautó befejezésére fog koncentrálni. A szakember a távozása kapcsán arról beszélt, hogy szeretne más projekteken dolgozni, és szívesen adja át a stafétát a Red Bull többi tervezőjének, miután 18 esztendőt töltött az alakulattal.

Villeneuve azonban úgy véli, Newey kiválását valójában Dietrich Mateschitz 2022-es halála és az azt követő belső viszálykodások alapozták meg, mivel a csapat vezetői vélhetően eltérő irányba akarták kormányozni a hajót, így a kanadai amondó, egyébként is csak idő kérdése volt, mire Newey lezárja a Red Bullnál töltött időszakát.

„Érthető, hogy elhagyja a Red Bullt. Túl sok minden történik, aminek semmi köze nincs a versenyzéshez. Ez egy véget nem érő tortúra, amely nem akar eltűnni. Valaki folyamatosan olajat önt a tűzre, és az, hogy minden futamot megnyernek, nem elég az eloltásához. Hiába mennek jól a dolgok, az emberek akkor is tudnak problémákat találni” – mondta Villeneuve.

„Newey mindig maga köré gyűjti a megfelelő embereket. Jó vezető, és jól tud együtt dolgozni a pilótákkal. Ő egy látnok. Bár nyerhetsz nélküle is, szóval nem ő jelenti a választ mindenre, de jobb, ha veled van, mint ha ellened lenne, hiszen már oly sok éve ő a legjobb.”

„Dietrich fogta a gyeplőt. Ő tartotta össze az egészet. A piramis viszont leomlott a Red Bullnál, így megkezdődtek a belső viszályok. Még olyan emberek is belekeverednek, akiknek kívülállónak kéne lenniük, ami fura. Igazi hógolyóeffektus indult be, többen is mozgatják a szálakat. Ráadásul túl személyessé vált az egész, ami őrületes. Miért nem lehet ezt zárt ajtók mögött lerendezni?”

„Ilyen az emberei természet. Az emberek nem ülnek a babérjaikon. Ezért is annyira nehéz hosszú időn át dominálni, mert valaki mindig többet akar kivenni belőle” – zárta gondolatát 1997 világbajnoka.

Eközben az is egyre valószínűbbnek tűnik, melyik lehet Newey következő F1-es csapata.