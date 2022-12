A korábbi pilóta szerint Bottas bajban lehet Seidl érkezésével

Azt már jó ideje tudjuk, hogy az Audi 2026-tól motorbeszállítóként száll be a Forma–1-be, de közben az Alfa Romeo többségi tulajdonrészét is szépen lassan átveszik majd, így lényegében gyári csapatot csinálnak belőle.

Az pedig ennek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy Seidlt már most leigazolták a Sauberhez, hiszen a német korábban a Volkswagen másik neves márkájával, a Porschéval dolgozott és ért el komoly sikereket a megbízhatósági versenyzésben.

Bottas egyébként korábban elmondta, szívesen megvárná az Audi érkezését, mivel úgy érzi, ez mindenképpen sokat lendíthet majd az alakulat versenyképességén. Ő pedig tavaly egy hosszabb távú megállapodást írt alá, bár akkor a karikások érkezése még sehol sem volt.

Ralf Schumacher pedig emiatt gondolja úgy, hogy a finn helye talán közel sincsen biztonságban jelenlegi csapatánál. „Kíváncsian várom, Andreas Seidlnek milyen ötletei vannak versenyzőfronton, mivel vannak pletykák” – mondta Schumacher a Motorsport-Totalnak.

„Csou helye nagyrészt biztosított, mivel rengeteg pénzt hoz magával, amire szükség is van 2026-ig, amikor az Audi igazán megérkezik. Bottasnál ezzel szemben nem feltétlenül biztos, hogy túl sokáig kellene még maradnia.”

Schumacher egyébként összességében helyes lépésnek érzi Seidl csapatváltását, figyelembe véve a korábbi tapasztalatait: „A korábban a Porsche prototípusaival és most a McLarennél szerzett tapasztalata sok pénzt ér, és sok mindent tud letenni az asztalra.”

„Emiatt pedig jól működhet majd ez a párosítás. A Saubernek is remek eszközei vannak, és idén egyáltalán nem volt rossz az autójuk, ezt el kell mondani.” A szakértő emellett arra is rávilágított, hogy Seidl talán azért is váltott már most, mert úgy érezte, a McLaren felemelkedése még több időbe fog telni.

A wokingiak ugyanis komoly infrastrukturális fejlesztésekbe kezdtek, új szélcsatornát is építenek, de James Key technikai igazgató a RacingNews365-nek elmondta, hogy a koronavírus miatt le vannak maradva ezek kivitelezésével. Schumacher szerint pedig könnyen meglehet, hogy Seidl nem akart tovább várni, és inkább lecsapott a logikus lehetőségre.

