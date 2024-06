A korábbi Ferrari-pilóta szerint Vasseur újabb sikerkorszak megalapozója lehet

A Scuderia 2007 óta nem nyert egyéni, 2008 óta pedig konstruktőri címet, így a jelenlegi az istálló fennállásának második leghosszabb nyeretlenségi időszaka az F1-ben. Alesi azonban, aki 1991 és 1995 között versenyzett a Ferrarinál, úgy gondolja, Vasseur személyében megvan az a figura, aki képes lerakni a következő sikeres időszak alapjait.

Szerinte hasonló lehet majd a forgatókönyv ahhoz, mint amikor Jean Todt érkezett meg az istállóhoz, hogy aztán később Schumacherrel kiegészülve a Ferrari váljon a Forma–1 domináns csapatává. „Fred Vasseur kiegyensúlyozottságot ad a Ferrarinak” – nyilatkozta Alesi a Motorsport.com-nak.

„Olyan benyomásom van, hogy azt a hihetetlen munkát ismétli meg, amelyet Jean Todt csinált, amikor Maranellóba érkezett, felépítve a csapatot, melynek a Schumacher-korszakot köszönhetjük. Remélem, az alakulat motorspecialistái versenyképes erőforrással tudnak majd előállni a 2026-ban érkező új szabályokra.”

A francia emellett amondó, hogy bár „a csapat már most is versenyképes”, idén akár a végső címre is lehet esélyük, de ehhez vélhetően szükségük lesz az egyik rivális „támogatására” is. „Még 16 verseny van hátra a szezonból, a Ferrari pedig felfelé ívelő pályán van. Emellett pedig ott van egy fontos szövetséges is, aki segíthet legyőzni a Red Bullt: a McLarenről beszélek.”

Alesi ráadásul amondó, hogy a bikások talán visszaesőben vannak, ami még nagyobb esélyt adhat a Ferrarinak a bajnoki siker visszahódítására. „A Ferrari már győzni tudott Melbourne-ben Sainzcal, Charles pedig most még motiváltabb lesz, hogy folytassa a jó szereplést. A Red Bull kapcsán az az érzésem, hogy Adrian Newey nélkül ők olyanok lesznek, mint a La Scala karmester nélkül. Ehhez pedig nem kell hozzáfűznöm semmit…”

