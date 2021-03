A korábbi F2-es bajnok lesz a Mercedes egyik tartalékja 2021-ben

De Vries 2019 végén csatlakozott a Mercedes programjához, majd 2020-ban a Formula E-ben állt rajthoz a német gyártó támogatásával. 2021-ben Stoffel Vandoorne oldalán tovább gyűjtheti a tapasztalatait az elektromos bajnokságban, amit meglehetősen sikeresen tesz, hiszen rögtön megnyerte a szezonnyitót.

A két tehetséges fiatal pilóta szolgálataira a Mercedes azonban nemcsak a Formula E-ben számít, hanem a Forma-1-ben is, ahol korábban tesztlehetőséget biztosítottak nekik. Egy darabig úgy tűnt, hogy 2020-ban a koronavírus miatt futamot kihagyni kényszerülő Lewis Hamilton pótlására is Vandoorne lesz a befutó, ám végül a gyártó Russell mellett döntött.

Most a Mercedes hivatalosan is megerősítette Nyck de Vries szerepkörét a csapatnál, így a hollandnak arra is reális esélye nyílhat, hogy 2021-ben valamelyik F1-es Mercedest terelgesse. Persze, ehhez azért sok apró tényezőnek kell számára kedvezően alakulnia.

„A 2021-es idényre egy nagyon erős tartalékversenyzői felállással rendelkezünk. Stoffel Vandoorne a Mercedes Formula E-s csapattársa, Nyck de Vries mellett folytatja a továbbiakban” – áll a csapat közleményében.

Ezzel a Mercedes tudhatja a magáénak a Forma-1 egyik legütőképesebb „háttércsapatát”, hiszen a két fiatal tehetséghez Wolff elmondása szerint Hülkenberg is csatlakozik, aki szintén tartalékpilótai szerepkört kap a csapatnál.

