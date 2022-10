A korábbi F1-es pilóta szerint „nincs szükség 24 futamra”!

A királykategória 2023-ban minden eddiginél komolyabb kihívásra készül, hiszen a tervek szerint rekordszámú, 24 versenyt fognak majd rendezni, ráadásul emellé társul még hat sprintfutam is az erre kijelölt hétvégéken.

A reakciók pedig eléggé vegyesek voltak a hírre, hiszen sokan tartanak attól, hogy ez a szám már egyszerűen fenntarthatatlan és túl megterhelő az utazó csapatok számára, miközben a gazdasági érdekek azt diktálják, hogy minél többször és minél többfelé vigyék el a száguldó cirkuszt világszerte.

Danner szerint azonban ez már bőven túl sok futam egy idényben. „Nincs szükség 24 futamra! Szerintem 16 vagy 18 is bőven elég lenne. Talán egy különleges évben lehetne mondjuk 20. Persze kik vagyunk mi, hogy megmondjuk?”

Még több F1 hír: De Vries reagált az állítólagos F1-es szerződésére

„A véleményem szerint azonban ez már a nézőknek is sok lesz. Most már minden második héten várhatod a következőt, de közben felteszed magadnak a kérdést, hogy már megint jön egy? Ki akarja ezt – a kereskedelmi jogok birtokosa, természetesen. Minden esemény bevételt hoz.”

Emiatt pedig sokan kritizálják is a Forma–1-et, hogy elsősorban csak a profitot és a bevételeket tartják szem előtt, miközben a sorozatban dolgozókra nem igazán vannak tekintettel. Ebben pedig van is talán igazság, de közben az F1 annyira népszerű lett, hogy bőven van kereslet a futamokra.

A jövő évi naptárból például már kimaradt Franciaország, valamint a régóta pletykált Dél-afrikai Nagydíj is, és Német Nagydíj sincs már évek óta a programban. Ha ezek közül bármelyik is be akar kerülni a későbbiekben, akkor könnyen lehet, hogy még tovább kell emelni a versenyek számát.

A Ferrari szerint a minimális túlköltekezés is nagy előnyt jelenthet