A korábbi F1-es pilóta szerint nagyszerű lesz a Miamiban épített pálya

Sullivan, aki egyetlen Forma-1-es pontját az 1983-as Monacói Nagydíjon szerezte meg a Tyrrell istálló versenyzőjeként, a Motorsportnak elmondta, hamarosan maga is meglátogatja a száguldó cirkusz legújabb helyszínét, ahol múlt héten fejezték be a box és a paddock épületeinek építését.

A Forma-1 amerikanizálódása a Liberty Media hatalomátvétele óta több szegmensben is megjelent, részben ennek is köszönhető, hogy a mezőny immáron kétszer is ellátogat az Egyesült Államokba 2022-ben: májusban Miamiban, októberben pedig Austinban körözhetnek a pilóták.

Miami_Map_Corners

A korábbi Forma-1-es pilóta a Miami Design Districtben tartott fogadáson elmondta, kétszer is járt már a miami pályán, de akkor még közel sem végleges formájában tekinthette meg. „Azt hallottam, hogy nagyon jó munkát végeztek az aszfaltcsíkkal, papíron igazán remek nyomvonalnak tűnik."

A közel öt és fél kilométer hosszú, 19 kanyarból álló pálya a Miami Gardensben található Hard Rock Stadion mellett halad el, de még nem kapta meg a harmadik és egyben utolsó aszfaltréteget, persze május 8-ra minden tökéletesen készen áll majd a csapatok fogadására.

Sullivan úgy véli, hogy a Forma-1-es versenynek az is előnyére válik Miamiban, hogy egy nagy stadionkomplexum közelében található, így könnyebb volt kialakítani a városi pályáknál mindig kritikusnak számító nyomvonalat. „Tetszik, ahogy ott megoldották a vonalvezetést" - utalt az egykori pilóta a Miami Dolphins NFL-csapat stadionja körüli kanyarokra.

„A stadionok infrastruktúrája sokat segített, a nézők be- és kijuttatása fontos tényező egy versenypálya kialakításánál, ebből a szempontból is remek helyen van. Nem könnyű manapság városi nyomvonalat létrehozni, mert sok panasz érkezik a lakóktól a zajra, még akkor is, ha a májusi időszak meglehetősen csendes Floridában."

Az Indy 500-győztes úgy gondolja, a Netflix Drive To Survive sorozata nagy mértékben hozzájárult a Forma-1 amerikai népszerűségéhez, így biztosan teltház várja majd a száguldó cirkusz legénységét Miamiban májusban.

