A korábbi F1-es csapatfőnök radikális változtatással dobná fel a sprinthétvégéket

Egyesek szeretik, mások utálják, és vannak, akik közömbösen állnak hozzá. Miközben a számok terén az F1-es sprintek sikeresnek mondhatók, hiszen nagyobb nézőközönséget vonzzanak egy-egy hétvégére, továbbra sem lehet azt mondani, hogy a formátum teljes egészében megvetette volna a lábát a Forma–1-ben.

Jordan, aki 1991 és 2005 között irányította a saját alakulatát, azok közé tartozik, akik nem igazán kedvelik a sprintes lebonyolítást, de azért felvetette, hogy lenne egy ötlete annak javítására. „Számos fiatal versenyző van, akik csak ülnek és várják, hogy megkapják az esélyt, mivel manapság nagyon nehéz bekerülni” – mondta Jordan a Formula For Success podcastben.

„Én viszont előálltam egy megoldással. Utálom a sprinteket, szerintem borzalmasak, és azonnal meg kéne tőlük szabadulni. Ha azonban mégis megtartjuk őket, akkor kérem, legyenek a sprintek olyan fiatal pilóták számára, akik tíznél kevesebb nagydíjon indultak.”

A podcast másik műsorvezetője, a korábbi F1-es pilóta, David Coulthard is amondó, hogy ezáltal jobban fel lehetne mérni a fiatalokban rejlő potenciált, és nem feltétlenül a kisebb kategóriákban nyújtott teljesítményük alapján kéne ítélkezni felettük.

„Ezzel el lehetne kerülni, hogy fiatal F2-es versenyzők érkezzenek meg egészéves szerződéssel, de aztán nem hozzák a teljesítményt, mind mondjuk [Nicholas] Latifi vagy jelenleg Logan Sargeant. Latifi nem tudott eljutni arra a szintre, amelyre talán a junior pályafutása alapján számítani lehetett. Sargeant sem érte el azt a szintet, mint Alex Albon.”

„Ezt talán fel lehetett volna mérni pár sprintfutam alatt, mivel az F1 teljesen más a többi szériához képest. Más a nyomás, teljesen más kávéház. Az intenzitás, a nyomás, a rivaldafény. Egyeseknek ez egyszerűen nem való” – vélekedett Coulthard.

Miközben Jordan javaslatának talán lenne értelme, érdemes átgondolni azt is, hogy a gyakorlatban több probléma is felmerülhet vele. A csapatok és az állandó versenyzők például valószínűleg nem örülnének, ha egy sprinten a fiatalok több autót is rommá törnének csak azért, mert próbálják megmutatni mindenkinek, hogy érdemes lenne nekik állandó szerződést adni az F1-ben.

És ha már juniorversenyzők, Oliver Bearman szépen visszaszólt Kevin Magnussennek.