A korábbi csapattulajdonos szerint „nagyon igazságtalanok” voltak az Alpine büntetései

Ocon számára rémálomszerűen kezdődött az idei szezon, hiszen három időbüntetést zsebelt be a Bahreini Nagydíjon. Az elsőt azért, mert a rajtnál nem megfelelően állt be a rajtkockájába, a másodikat azért, mert az első büntetését nem megfelelően töltötte le, a harmadikat pedig bokszutcai gyorshajtásért.

A Formula For Success podcastben Jordan most arról beszélt, hogy mindhárom eset csak hajszálokon múlt, emiatt pedig szerinte az F1-nek talán más sportokból kéne inspirációt merítenie, és lehetnének valamivel elnézőbbek is egyes esetekben.

„Valóban elszúrta, de lennie kéne bizonyos fokú mozgástérnek. Ha megnézel egy rögbi- vagy focimeccset, akkor látod, hogy először csak figyelmeztetnek. Szerintem ez egyszerűen csak nagyon igazságtalan volt az első futamon, mert látható volt, hogy milyen kicsivel lógott ki. Emiatt túlságosan is súlyosnak gondolom a büntetést.”

Jordan főként a francia versenyző második büntetésétől akadt ki, amikor az eredeti öt másodperces kihágást jött letölteni a bokszba, de az egyik szerelő 4,6 másodperc letelte után már hozzányúlt az autóhoz, így Ocont egy tíz másodperces időbüntetéssel sújtották.

„Ki indítja el az órát? Ezt a döntést a csapat hozza. Nem engedték volna el az öt másodperc letelte előtt, de valaki más azt mondta, hogy még az öt másodpercen belül volt. Hol lehet ez ellen tiltakozni?” – tette fel a kérdést Jordan.

A podcast másik tagja, David Coulthard eközben „sokkolónak” nevezte Ocon napját, de szerinte elsősorban a csapat és a versenyző tehető felelőssé annak alakulásáért. „Ezen a szinten ez elfogadhatatlan” – tette hozzá.

Jordan ugyanebben a podcastben Toto Wolffról is ejtett pár szót, és elmondta, hogy szerinte a Mercedes csapatfőnöke nem megfelelően viszonyul az istálló szezon eleji problémáihoz.